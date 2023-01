Charlotte Kretschmann ist die älteste Frau Deutschlands – „Bewundernswerte Dame“

Von: Julia Hawener

Am vergangenen Samstag feierte Charlotte Kretschmann im Kreis Esslingen ihren 113. Geburtstag. Damit ist sie die älteste Frau Deutschlands.

Kirchheim unter Teck – Älter als 110 Jahre werden – das schaffen nur sehr wenige Menschen. Laut einer Studie des Statistischen Bundesamtes haben Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg jedoch eine bessere Chance, alt zu werden. Im Vergleich zu anderen Bundesländern wird die Bevölkerung im Südwesten nämlich am ältesten. Dieses Ergebnis bestätigte am vergangenen Samstag wohl auch der Geburtstag von Charlotte Kretschmann: 113 Jahre alt ist die Frau aus dem Kreis Esslingen geworden und damit ist sie nun die älteste Frau Deutschlands, berichtet BW24.

Dass sie irgendwann mal diesen Titel tragen würde, habe Kretschmann – die mit dem bekannten Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg weder verwandt noch verschwägert ist – nicht erwartet. „Ich wollte sterben, als mein Mann gestorben ist“, sagte sie vor einigen Jahren in einem Interview gegenüber dem SWR. Doch es kam anders und so „wurschtelt“ sie nach eigener Aussage „immer weiter“ und ist auch mit 113 noch fit, aktiv und vor allem sehr auf ihr Äußeres bedacht. Eitel sei sie nämlich schon immer gewesen und deshalb wolle sie darauf auch im Alter nicht verzichten. „Wenn ich mir mal nicht mehr gefalle und nicht mehr auf mein Äußere achte, dann ist es mit mir aus“, sagt sie.

Charlotte Kretschmann aus dem Kreis Esslingen feierte am 3. Dezember ihren 113. Geburtstag und ist damit nun die älteste Frau Deutschlands. © Instagram/charlottekretschmann

Älteste Frau Deutschlands ist auf Instagram aktiv

Geboren wurde Charlotte Kretschmann am 3. Dezember 1909 in Breslau – einer Stadt, die heute zu Polen gehört. Dort wächst die sportliche junge Frau laut dem SWR sehr behütet auf und tritt in den 20er Jahren einem Leichtathletikverein bei. In dem Verein lernt sie auch ihren späteren Ehemann Werner kennen, es war „Liebe auf den ersten Blick“, wie sie selbst sagt. Die beiden heiraten und bekommen eine gemeinsame Tochter. Als schließlich der Zweite Weltkrieg ausbricht, wird das Familienglück auf eine Probe gestellt: Ihr Mann muss als Soldat nach Frankreich ziehen, während Kretschmann mit dem Kind nach Westen flieht. Nach dem Ende des Krieges findet sich das Paar über das Rote Kreuz wieder und sie bauen sich in Stuttgart ihr gemeinsames Leben auf. Heute lebt die älteste Frau Deutschland in einem Seniorenheim in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen). Sowohl ihren Ehemann Werner als auch die Tochter hat sie überlebt.

Auf Instagram teilt die 113-Jährige mit ihren rund 1.250 Followern immer mal wieder Schnappschüsse aus ihrem Alltag – egal ob beim Shoppen, im Biergarten oder auch mal bei Arzt. Oft mit dabei: Ihr Enkel Peter Bauer. Er kümmere sich, wie der SWR berichtet, um seine Oma und helfe ihr dabei, wenn sie etwas auf der Social-Media-Plattform posten wolle. Schon vor über sechs Jahren, als Charlotte Kretschmann „erst“ 106 Jahre alt war, war ihr Enkel total fasziniert von ihrem Alter, weil sie „vom Gefühl deutlich jünger ist“. Deshalb hatte er damals auch einen besonderen Auftrag für seine „Omi“: „Sie darf noch eine Weile weitermachen“, sagte er 2016 gegenüber dem SWR. An die Anweisung ihres Enkels hat sich Charlotte Kretschmann offenbar gehalten. Und so feierte sie am vergangenen Samstag ihren 113. Geburtstag:

„Respekt, dass sie in diesem Alter noch so fit ist“ – Im Netz regnet es Glückwünsche für Charlotte Kretschmann

Im Netz regnet es hunderte Glückwünsche und tausende Herz-Reaktionen für die älteste Frau Deutschlands. „Respekt, dass sie in diesem Alter noch so fit ist“, schreibt etwa eine Nutzerin auf Facebook. „Eine wirklich bewundernswerte Dame“, stimmt eine andere Userin zu, während eine weitere sich wünscht, „auch so alt und gesund“ zu werden. Dafür muss die Kommentatorin wohl vor allem wissbegierig sein und sich auch mit neueren Technologien auseinandersetzen. Dieser Ansicht ist zumindest die 113-Jährige, wie sie gegenüber dem SWR verrät.

Im Gegensatz zu den Usern im Netz feiert Charlotte Kretschmann ihr Alter und auch ihre Geburtstage jedoch gar nicht so gerne. „Wenn mich jemand fragt, wie alt ich bin, will ich es gar nicht sagen“, sagt die 113-Jährige gegenüber dem SWR. Denn sie wolle eigentlich gar nichts davon wissen und ihren Geburtstag übergehen. Und auch an den Tod verschwende sie keine Gedanken. Das bringe nichts.

Nur sehr wenige Menschen werden laut Expertin über 110 Jahre alt

Forscherinnen und Forscher nehmen an, dass es immer mehr Menschen geben wird, die 100 Jahre alt werden. Im Jahr 2000 lebten in Deutschland rund 6.000 Menschen, die älter als 100 Jahre waren, wie Galileo berichtet. Im Jahr 2020 seien es bereits mehr als 20.000 gewesen. An die 113 Lebensjahre von Charlotte Kretschmann werden jedoch trotzdem nur sehr wenige herankommen, vermutet Altersforscherin Daniela Jopp von der Universität Lausanne. Zu dieser Minderheit gehört unter anderem auch die Französin Lucile Randon, die mit 118 Jahren der älteste lebende Mensch der Welt ist.