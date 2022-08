Bus rutscht in Baden-Württemberg acht Meter in die Tiefe und rast in Supermarkt

Von: Katja Becher

Teilen

Der verunglückte Bus am Supermarkt in Herrenberg © Sdmg/Schulz/dpa

Ein Bus rutscht nach einem Unfall mit einem Wohnmobil einen Abhang hinunter und rast in einen Supermarkt. Lesen Sie hier die Details zu dem Unglück in Baden-Württemberg:

Mehr zum Thema Unfall-Drama in Herrenberg: Bus rutscht acht Meter in die Tiefe und rast in Supermarkt

Mehrere Verletzte und ein Gesamtschaden von rund 115.000 Euro – die Bilanz eines schweren Unfalls am Busbahnhof Herrenberg (Baden-Württemberg). Ein Bus hat am Freitag gerade den Bahnhof verlassen, als das Unglück passiert: Es kommt zum Zusammenstoß mit einem Wohnmobil, wodurch der Bus an einen Hang geschleudert wird. Dann durchbricht das schwere Fahrzeug einen Zaun und rutscht die Böschung hinunter, direkt auf einen Supermarkt zu.

HEIDELBERG24 berichtet über die Details zum Bus-Unfall in Herrenberg, bei dem drei Menschen verletzt wurden.

Die Front vom Bus wird durch den Unfall komplett zertrümmert. Ein auf dem Supermarkt-Parkplatz geparkter VW Golf wird nach Angaben der Polizei durch Betonteile beschädigt. Die Bergung der Fahrzeuge soll mit Kränen erfolgen und dürfte sich noch bis zum späten Freitagabend hinziehen.