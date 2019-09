Transporter-Fahrer verursacht Crash auf der Autobahn – Polizei erhebt schwere Vorwürfe

Bei einem Unfall auf der A30 in NRW kam der Mann mit seinem Transporter in der Anschlussstelle Bünde von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der Fahrer wurde bei der Kollision verletzt. Die Polizei Herford erhebt nun schwere Vorwürfe gegen ihn.

Verkehrsunfall im Kreis Herford

Mann auf der A30 bei Bünde verunglückt

Polizei äußert Verdacht zur Unglücksursache

NRW/Herford/Bünde – Der 37-Jährige befuhr am Montag die A30 in Nordrhein-Westfalen mit seinem Kleintransporter in Richtung (Osnabrück) Niedersachsen. An der Anschlussstelle Bünde wollte er die Autobahn gegen 17.25 Uhr verlassen, wie owl24.de* berichtet. Dabei kam der Mann jedoch von der Fahrbahn ab und verlor plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug.

NRW: Unfall in Bünde – Polizei Herford erhebt schwere Vorwürfe gegen Fahrer aus Gotha

Mit voller Wucht krachte der Transporter in der Autobahnabfahrt bei Bünde in die Leitplanke. Bei der Kollision im wurde der Autofahrer aus Gotha (Thüringen) verletzt. Als die Beamten die Unglücksstelle im Raum Herford erreichten, stellten sie bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Die Polizisten entnahmen dem 37-Jährigen eine Blutprobe. Außerdem beschlagnahmten sie seinen Führerschein. Bei einem anderen Verkehrsunfall im Kreis Herford wurde ein 14-Jähriger aus Bünde von einem Pferdeanhänger erfasst, wie owl24.de* berichtet.

Den entstandenen Sachschaden schätzten die Ermittler aus Herford auf rund 10.000 Euro. Die Abfahrt Bünde musste wegen Aufräum- und Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der Transporter musste abgeschleppt werden.

