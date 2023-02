Brustkrebs bei Männern: Das sind die Anzeichen und Risikofaktoren der Krankheit

Von: Carolin Gehrmann

Brustkrebs betrifft Männer zwar nur zu einem kleinen Bruchteil, doch die Krankheit trifft sie oft schwerer als Frauen. Woran das einer neuen Studie zufolge liegen könnte.

Bremen – Brustkrebs ist mit 30 Prozent die häufigste Krebsart bei Frauen: Jede achte Frau ist im Laufe ihres Lebens von Brustkrebs betroffen. Doch auch Männer können die Krankheit bekommen, wenn auch weitaus seltener. 70.000 Frauen erkranken jedes Jahr in Deutschland neu an Brustkrebs. Bei Männern sind es jährlich unter 700. Das ist weniger als ein Prozent aller Brustkrebsfälle. Doch im Vergleich scheint der Krebs bei Männern aggressiver zu sein.

Offenbar versterben sie häufiger an Brustkrebs als Frauen, wie eine Studie der Vanderbilt Universität in Nashville, USA, im Jahr 2019 ergeben hat. Und das liegt den Wissenschaftlern zufolge nicht nur daran, dass Brustkrebs bei Männern oft erst spät entdeckt wird. Offenbar unterscheiden sich Brustkarzinome bei Männern in ihrer Biologie von denen bei Frauen, wie die Studienautorinnen die Ergebnisse ihrer Untersuchung interpretieren. Es ist jedoch noch weitere Forschung nötig, um genauere Aussagen darüber machen zu können.

Brustkrebs bei Männern ist nicht sehr häufig – dafür gefährlicher als bei Frauen

Da Brustkrebs allgemein eher mit Frauen in Verbindung gebracht wird, gibt es bei Männern häufig kein Bewusstsein dafür, dass sie auch von Brusttumoren betroffen sein können. Diese Unkenntnis führt zum einen dazu, dass sie nicht so genau darauf achten, ob es Auffälligkeiten bei ihnen gibt, und zum anderen, dass sie möglicherweise erst spät einen Arzt aufsuchen.

Ein weiterer Faktor, der zur häufig späten Diagnose von Brustkrebs bei Männern führt, ist die fehlende Vorsorge in diesem Bereich, wie es sie für Frauen in den Gynäkologie-Praxen gibt. Da diese für Männer im Verdachtsfall nicht die richtige Anlaufstelle sind, rät der NDR Männern dazu, in spezialisierte Brustzentren zu gehen. Denn dort kennt man sich auch mit der männlichen Brust aus.

Brustkrebs bei Männern unterscheidet sich weder von den Symptomen noch bei der Diagnose wesentlich von den Fällen, in denen Frauen betroffen sind. Denn auch Männer haben Brustdrüsen und die Milchgänge, wo sich Brusttumore meist entwickeln, sind bei ihnen angelegt. Bis zur Pubertät ist die Brust bei Jungen und Mädchen nahezu identisch aufgebaut. Erst mit der hormonellen Umstellung in der Jugend verändert sich die weibliche Brust durch das Hormon Östrogen. Dieses Hormon spielt auch beim männlichen Brustkrebs eine große Rolle. Denn laut NDR betrifft dieser oft Männer mit einem erhöhten Östrogenspiegel.

Brustkrebs bei Männern tritt oft in Verbindung mit hohem Östrogenspiegel auf

Bei Männern wird Östrogen demnach vor allem im Fettgewebe produziert – und zwar aus dem männlichen Sexualhormon Testosteron. Daher gehört starkes Übergewicht auch zu den Ursachen für einen erhöhten Östrogenspiegel bei Männern. Aber auch Lebererkrankungen, die Einnahme leistungssteigernder Hormone oder starker Alkoholkonsum über einen längeren Zeitraum kann die Produktion von Östrogen bei Männern begünstigen.

Männer können auch an Brustkrebs erkranken. Das ist jedoch nur äußerst selten der Fall. © Felix Hörhager/dpa/Symbolbild

Brustkrebstumore bei Männern sind einer Studie der University of Texas zufolge häufig hormonempfindlich, das bedeutet, sie benötigen Östrogen zum Wachsen. Deshalb werden Männer nach einer Brustkrebsdiagnose auch häufig mit einer Antihormonellen Therapie behandelt. Zuvor muss der Tumor natürlich operativ entfernt werden, wenn er schon stark gewachsen ist, kann es auch nötig sein, die gesamte Brust mit Brustdrüsenkörper und die Brustwarze zu entfernen. Meist wird im Anschluss an die Operation auch eine Bestrahlung oder Chemotherapie verordnet.

Die Anzeichen für Brustkrebs bei Männern ähneln den Symptomen bei Frauen

Auch für Brustkrebs bei Männern gilt: Je eher die Diagnose vorliegt, desto besser sind die Heilungschancen. Daher ist es wichtig, dass auch Männer die Symptome kennen, die auf Brustkrebs hindeuten. Diese Anzeichen unterscheiden sich nicht wesentlich von den Brustkrebs-Symptomen bei Frauen. Dazu gehören laut der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) folgende:

einseitiger, nicht schmerzhafter Knoten im Brustgewebe oder hinter der Brustwarze

Entzündungen, die nicht abheilen

verhärtete oder vergrößerte Lymphknoten in der Achselhöhle

Flüssigkeitsabsonderungen aus den Brustwarzen

Brustwarze zieht sich ein

Veränderungen an der Brusthaut

Nicht jede knotige Veränderung im Brustgewebe muss gleich Brustkrebs sein, wie das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) betont. Gerade in der Jugend, aber auch im Alter kann es durch hormonelle Schwankungen auch zu gutartigen, meist beidseitigen Schwellungen in der Brust kommen, das nennt man Gynäkomastie. Aber auch Zysten und gutartige Bindegewebswucherungen können sich in der männlichen Brust bilden. Wenn man eine Veränderung bei sich bemerkt, sollte man diese aber dennoch immer von einem Arzt abklären lassen.

Welche Risikofaktoren in Verbindung mit Brustkrebs bei Männern stehen

Bei vielen von Brustkrebs betroffenen Männern lässt sich kein eindeutiger Risikofaktor nachweisen, wie das DKFZ erklärt. Das bedeutet, dass man letztendlich keine endgültige Gewissheit darüber bekommt, was genau das Tumorwachstum ausgelöst hat. Dennoch gibt es einige Faktoren, die das Risiko für Brustkrebs bei Männern erhöhen. Dazu gehören:

hormonelles Ungleichgewicht; oft ausgelöst durch starkes Übergewicht oder Lebererkrankungen wie Leberzirrhose

Hodenerkrankungen; Hodenhochstand, eine vorausgehende Hodenentzündung oder eine Nebenhodenentzündung

genetische Vorbelastung

Diabetes

Prostatakrebs

Schilddrüsenüberfunktion

Einnahme von Anabolika, Testosteron und Wachstumshormonen im Sport

radioaktive Strahlung

Ein weiterer großer Risikofaktor für Brustkrebs bei Männern ist allerdings auch der persönliche Lebensstil. Übergewicht, Bewegungsmangel, Rauchen sowie ein hoher Alkoholkonsum können das Auftreten von Brustkarzinomen bei Männern begünstigen. Sie spielen auch bei anderen Krebsarten sowie bei weiteren gefährlichen Krankheiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Demenz eine große Rolle. Experten raten daher, diese gesundheitsgefährdenden Gewohnheiten besser einzustellen, gerade im Alter, denn auch das erhöht das Risiko für Brustkrebs und andere Krebsarten, deren Symptome oft lange Zeit unbemerkt bleiben.