Brückentage 2023: So planen Sie nächstes Jahr klug ihren Urlaub

Von: Bjarne Kommnick

Wer seinen Urlaub auf Brückentage legt, hat mehr Freizeit am Stück. 2023 bietet der Kalender dafür wieder großes Potenzial.

Hannover – Brückentage sind ein beliebtes Mittel unter Arbeitnehmern, um eine längere Zeit am Stück Urlaub machen zu können. Denn immerhin schwören darauf viele, ihre freien Tage so zu planen, dass nah aneinanderliegende Feiertage miteinander verbunden werden. Möglichst wenige Urlaubstage, so viele freie Tage wie es geht, das ist häufig das Motto. Diese Vorgehensweise unterstützen auch Gesundheitsexperten. Wie viele Brückentage aber sind 2023 möglich?

Brückentage 2023 mit Rechner ermitteln: Wer in den Osterferien acht Tage Urlaub nimmt, bekommt doppelt so viel

Wie viele Urlaubstage Arbeitnehmer auch 2023 Brückentagen und Wochenenden verbinden können, hängt auch davon ab, in welchem Bundesland man lebt. National besteht 2023 für alle Deutschen frühestens zu Ostern die Möglichkeit, Brückentage zu nehmen. Wer vom 1. bis zum 14. April Urlaub beantragt, kann mit dem Einsatz von acht Urlaubstagen 16 freie Tage am Stück genießen. Wer vom 1. bis zum 10. April Urlaub nimmt, bekommt für vier Urlaubstage sogar zehn freie Tage, also mehr als doppelt so viel.

Der 1. Mai, also der Tag der Arbeit, fällt wie der Pfingstmontag am 29. Mai auf einen Montag in 2023. Damit ist der 1. Mai am Anfang der Woche dann zwar kein klassischer Brückentag 2023, wer aber den Rest der Woche freinimmt, bekommt dank Feiertag und Wochenende immerhin neun freie Tage für vier Urlaubstage. Wer beim Blick auf den Kalender womöglich überfordert ist, kann auch mithilfe eines Rechners das beste Ergebnis aus den Brückentagen 2023 herausholen.

Brückentage 2023 über Himmelfahrt und Tag der Deutschen Einheit: Vier freie Tage wegen Feiertagen 2023 für einen Urlaubstag

Zu Christi Himmelfahrt am 18. Mai würde sich dieses Prinzip hinsichtlich der Brückentage 2023 zwar auch anwenden lassen, jedoch wird hier auch das eigentliche Überbrücken wieder konkreter, weil der Feiertag auf einen Donnerstag fällt. Wer vom 18. bis 21. Mai Urlaub nimmt, bekommt für einen Urlaubstag das verlängerte Wochenende und vier freie Tage.

Wer lieber am Anfang der Woche das verlängerte Wochenende genießen will, hat am Tag der Deutschen Einheit die Chance dazu, denn der 3. Oktober fällt auf einen Dienstag. Wer den 2. Oktober freinimmt, bekommt also vier freie Tage dafür.

Brückentage berechnen: Weihnachten 2023 beschert dank Brückentagen 16 freie Tage für sieben Urlaubstage

Der erste und der zweite Weihnachtstag fallen 2023 auf einen Montag und einen Dienstag. Für drei Urlaubstage gibt es eine freie Woche. Wer vom 23. Januar 2023 bis zum 7. Januar 2024 Urlaub nimmt, bekommt mit sieben Urlaubstagen insgesamt 16 freie Tage am Stück. Diese Möglichkeiten der Brückentage 2023 bestehen in ganz Deutschland, durch nationale Feiertage ist es nach dieser Rechnung sogar möglich, 25 Tage Urlaub zu nehmen, um 54 freie Tage zu bekommen.

Brückentage 2023: Dreikönigstag bringt verlängertes Wochenende in drei Bundesländern

Dazu kommen dann noch die regionalen Feiertage. Wer in Baden-Württemberg, Bayern oder Sachsen-Anhalt wohnt, bekommt am 6. Januar, dem Dreikönigstag, automatisch ein langes Wochenende 2023, da der Feiertag auf einen Freitag fällt. Der internationale Frauentag am 8. März fällt auf Mittwoch. Wer in Berlin oder Mecklenburg-Vorpommern zwei Tage davor oder danach Urlaub nimmt, kann sich fünf freie Tage abholen.

In Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Baden-Württemberg fällt Fronleichnam am 8. Juni auf einen Donnerstag und kann somit für ein verlängertes Wochenende genutzt werden. In Kombination mit Pfingsten ist es möglich, acht Urlaubstage zu nehmen und 16 freie Tage zu erhalten.

Brückentagen 2023 und Reformationstag sei dank: Verlängertes Wochenende in neun Bundesländern möglich

Der Reformationstag am 31. Oktober fällt in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen auf einen Dienstag. Wer den Montag davor Urlaub nimmt, kann sich mit nur einem Urlaubstag vier freie Tage ergattern.

An Brückentagen wie 2023 scheint es auch laut Experten nicht verkehrt zu sein, Urlaub zu nehmen. Die AOK schreib dazu: „Über die optimale Länge des Urlaubs sind Psychologen unterschiedlicher Meinung. Während die einen zwei Wochen am Stück oder mehr als notwendig erachten, damit der Körper die Stresshormone abbauen kann, glauben andere nicht daran, dass ein langer Urlaub notwendig ist“.

Trotz Vorteilen durch Brückentage 2023: Gesundheitsexperten empfehlen freie Tage über das Jahr zu verteilen

Grundsätzlich seien sich jedoch alle Experten darin einig, dass freie Tage über das gesamte Jahr verteilt werden sollten: „Wer regelmäßig Pausen einlegt, sammelt erst gar nicht so viel Erschöpfung an“, so die AOK auf ihrer Internetseite. Wer also auch 2023 Brückentage nimmt, scheint das in bester Manier einzuhalten zu können. „Nur wer sich regelmäßig erholt, bleibt gesund – und kann bei Bedarf die vollständige Leistung abrufen“.

Auch Prof. Dirk Windemuth, Direktor am Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IAG), ist Verfechter von längerem Urlaub am Stück. „Zwei Wochen Urlaub am Stück pro Jahr sollten es mindestens sein, drei Wochen wären toll.“ Denn: „Nach einer längeren Auszeit hält der Erholungseffekt auch länger an“, so Windemuth.

Gesundheitsexperte über Urlaubsbrückentage 2023: Nächstes Jahr „bietet sich eine Kombination an“

„Deshalb bietet sich mit Blick auf das Jahr eine Kombination an“, so Windemuth in Bezug auf Urlaub und die Brückentage in 2023. Doch ihm sei auch bewusst, dass das nicht immer möglich ist: „Vorausgesetzt natürlich, man hat die Möglichkeit, frei zu wählen“. Wer Familie habe, sei in der Regel an Schulferien gebunden. Andere müssten bei ihrer Urlaubsplanung unter Umständen auf Kollegen mit Kindern Rücksicht nehmen.