Brille für Sonnenfinsternis am 25. Oktober: Kaufen oder selber basteln?

Von: Jennifer Köllen

Am 25. Oktober gibt es eine partielle Sonnenfinsternis. Beim Ansehen sollte man unbedingt die Augen schützen! © T. Bartilla/imago

Sie haben noch keine Lichtschutzbrille? Hier erfahren Sie, wo Sie die Brille jetzt noch bekommen, und welche Alternative es zum Basteln gibt.

Hamburg – Am 25. Oktober wird es über Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis geben. Sie ist die stärkste seit 7,5 Jahren. Falls keine Wolken am Himmel sind, wird die Sonnenfinsternis gegen Mittag überall im Land zu sehen sein.

Nicht nur Astrologie-Fans freuen sich schon auf das Spektakel am Himmel. Doch Vorsicht – Sie sollten auf keinen Fall mit bloßem Auge in die Sonne schauen. Eine geeignete Lichtschutzbrille muss also her. Wo kann man diese kaufen? Oder kann man sie sogar selber basteln? Das erfahren Sie hier.

Was für eine Brille für Sonnenfinsternis 2022 im Oktober? Modell kaufen oder selber basteln?

Sie brauchen unbedingt eine geeignete Brille, um sich die Sonnenfinsternis am 25. Oktober anzusehen. Und zwar eine neue! Brillen, die Sie seit Jahren aufbewahrt haben – vielleicht sogar seit der letzten totalen Sonnenfinsternis im Jahr 1999 – schützen Ihre Augen nicht ausreichend. Der Grund: Ältere Sonnenfinsternis-Brillen haben häufig Kratzer und Beschädigungen. Wichtig: 1999 haben viele Menschen auch durch eine CD die Sonnenfinsternis beobachtet, oder durch einen alten Fotofilm oder Röntgenbilder. Auch das schützt die Augen nicht und kann zu irreparablen Schäden der Augen führen.

Der Grund: Sonnenlicht enthält Ultraviolettstrahlung, die das Auge schädigen kann. Die Folge: Verbrennungen auf der zentralen Netzhaut. Diese können zu einem Verlust der Sehschärfe oder im Extremfall sogar zur Erblindung führen. Um eine Sonnenfinsternis zu beobachten, braucht man eine geeignete Brille. Doch sollte man diese kaufen, oder kann man sie selber basteln?

Was passiert bei einer partiellen Sonnenfinsternis? Bei einer partiellen Sonnenfinsternis, wie es sie in Deutschland zuletzt am 10. Juni 2021 gab, schiebt sich der Mond über die Sonne und wirft einen Halbschatten auf die Erde. Bei der Sonnenfinsternis am 25. Oktober wird der Mond über Deutschland mancherorts ganze 35 Prozent der Sonne verdecken.

Brille zur Sonnenfinsternis selber machen: Experten raten dringend ab

In Internet findet man viele DIY-Anleitungen, wie man die Brille zum Schutz vor Sonnenlicht bei der Sonnenfinsternis selber basteln kann. Doch davon raten Experten dringend ab. Zu groß ist die Gefahr, dass die Augen nicht ausreichend geschützt sind. Was man aber selber basteln kann, auch mit Kindern: die sogenannte Lochkamera.

Alternative zur Brille für Sonnenfinsternis 2022: Lochkamera (Camera obscura) selber basteln – so geht‘s

Mit einer Lochkamera können Sie die Sonnenfinsternis auch ohne Brille ansehen.

So basteln Sie diese selbst: Nehmen Sie einen Schuhkarton und schneiden Sie ein Loch in die eine Seite. Der Deckel bleibt offen. Kleben Sie Alufolie über das Loch, und stechen Sie ein kleines Loch hinein. Während der Sonnenfinsternis muss das Licht der Sonne genau durch das kleine Loch in der Alufolie scheinen. Dann sieht man auf der anderen, geschlossenen Seite des Schuhkartons ein kleines, spiegelverkehrtes Bild der Sonnenfinsternis. Und man muss dafür nicht in die Sonne schauen.

Jetzt aber schnell: Wo kann man die Lichtschutzbrille für die Sonnenfinsternis noch kaufen?

Sie wollen die Sonnenfinsternis am 25. Oktober lieber direkt mit einer Brille beobachten, haben aber noch keine? Jetzt aber schnell. Viele Optiker verkaufen die Lichtschutzbrillen direkt. Sie können Sie also noch am Samstag, Montag oder Dienstagvormittag kaufen.

Auch im Internet gibt es geeignete Brillen, es könnte mit der Lieferung jetzt aber knapp werden.

So oder so sollten Sie beim Kauf beachten: Das Bundesamt für Strahlenschutz warnt, man solle auf keinen Fall ohne eine geeignete Sonnenfinsternis-Brille in die Sonne schauen. Der Brille sollte ein Hinweis beigefügt sein, dass sie nach EU-Normen sicher ist. Die Brillen müssen ISO-zertifiziert und sein und ein CE Zeichen haben. Sie haben so eine Brille? Dann steht dem Vergnügen nichts mehr im Wege! Zu welcher Uhrzeit die Sonnenfinsternis am 25. Oktober in Ihrem Ort genau zu sehen, ist, erfahren Sie hier.