Mann randaliert und schießt wild von Balkon - SEK macht kuriosen Fund

Bremerhaven - Spezialkräfte der Polizei nahmen am Sonntag, 10. Februar, einen 24 Jahre alten Mann in seiner Wohnung in der Braunstraße in Bremerhaven fest. Wie nordbuzz.de* berichtet, gaben Zeugen an, dass der Mann zuvor mit einer Waffe geschossen hätte. Die Beamten des SEK staunten nicht schlecht über den Fund, den sie vor Ort machten.

SEK-Einsatz in Bremerhaven: Mann schießt auf Balkon und randaliert in seiner Wohnung

+ Der Einsatz fand in der Braunstraße in Bremerhaven statt © Screenshot Google Maps Nach Angaben der Polizei meldeten Anwohner den 24-Jährigen, da er bereits am Vormittag auf seinem Balkon mit einer Waffe gefeuert und dann gegen 19.30 Uhr in seiner Wohnung randaliert haben sollte. Die Einsatzkräfte der Polizei umstellten daraufhin das Gebäude in der Braunstraße und trafen zudem Schutzmaßnahmen, damit keine weiteren Person in Gefahr geraten konnten.

Nach Schüssen vom Balkon: SEK durchsucht Wohnung in Bremerhaven und macht kuriosen Fund

+ Die Beamten fanden in der Wohnung des Mannes eine kleine Marihuana-Plantage (Symbolbild) © picture alliance / Polizei Breme Das zur Festnahme des Mannes angeforderte SEK brach die Tür zur Wohnung auf und überwältigten den 24-Jährigen. Bei der Waffe des Mannes handelte es sich um eine Schreckschusspistole, die zusammen mit entsprechenden Platzpatronen sichergestellt werden konnte. Im Zuge der Wohnungsdurchsuchung machten die Beamten dann noch eine sehr interessante Entdeckung: eine kleine Marihuana-Plantage.

