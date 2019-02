Feuer auf "Seute Deern": Steht das Wahrzeichen der Stadt vor dem Aus?

Update 18. Februar 2019: Nach dem Brand auf dem historischen Schiff, ist die Zukunft der "Seute Deern" ungewiss. Bereits vor dem Feuerunglück war der unter Denkmalschutz stehende Segler, der 1919 in den USA gebaut wurde, stark sanierungsbedürftig. Es gab Pläne, das Bremerhavener Wahrzeichen für über 30 Millionen Euro renoviert werden. Der Bund hatte hierfür bereits 17 Millionen Euro in Aussicht gestellt, der restliche Anteil sollte von Stadt und Land zugeschossen werden. Ob sich das Vorhaben nach dem Brand, der immensen Schaden angerichtet haben soll, noch umsetzen lässt, ist fragwürdig.

Update vom 17. Februar 2019: Nach dem katastrophalen Brand in Bremerhaven auf dem historischen Schiff „Seute Deern“ haben sich am Samstag viele Bremerhavener vor dem Schiff versammelt, um den Schaden zu begutachten. Zwar ist von außen nicht viel von den Brandfolgen zu sehen, doch der Schaden im Inneren des Dreimasters ist erheblich.

Niemand mag darüber nachdenken, dass das Feuer eventuell das Ende der „Seute Deern“ bedeuten könnte. Um ihre Liebe und Solidarität zu dem historischen Holz-Schiff und Wahrzeichen der Seestadt Ausdruck zu verleihen, formten die Bremerhavener mit PVC-Herzen den Namen des Schiffs auf dem Rasen vorm Ankerplatz der „Seute Deern“. Auf den Herzen stehen Liebesbotschaften an den Traditions-Segler und Ermutigungen an Restaurant-Chef Jens Schmidt.

Meldung vom 16. Februar 2019: Wie nordbuzz.de* berichtet, brach am Freitag, 15. Februar, gegen 22.30 Uhr auf dem historischen Museums- und Restaurant-Schiff „Seute Deern“, das im Alten Hafen in Bremerhaven liegt, ein Feuer aus.

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde verständigt, weil Rauch aus dem Traditions-Segler von 1919 aufstieg. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch Gäste des Restaurants an Bord. "Zunächst war nur Brandgeruch wahrnehmbar und wir dachten, es kam von außen", so Restaurant-Betreiber Jens Schmidt gegenüber Nonstopnews . Da kurz zuvor im nahe gelegenen Parkhaus ein Auto gebrannt hatte, lag dieser Gedanke nahe.

+ Ein Einsatz im Inneren des Schiffs war kaum möglich © Nonstopnews

Doch als der Rauch in der Restaurant-Küche immer stärker wurde, wurden alle Angestellte und Gäste von Bord gebracht. Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr an, die über Stunden große Mühe hatte, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Nach Angaben der Feuerwehr saß der Brandherd in einem Hohlraum zwischen der Außen- und der Innenwand des Holzschiffs, was die Löscharbeiten erheblich erschwerte.