Hagel überrascht Autofahrer: Seat Ibiza stellt sich quer - Mini-Fahrer kann nicht mehr bremsen

Ein plötzlicher Hagelschauer hat zu einem Unfall auf der Autobahn A27 in Cuxhaven bei Bremerhaven geführt. Ein Seat Ibiza war zu schnell unterwegs, stellte sich quer und wurde von einem nachfolgenden Mini gerammt. Es gab zwei Verletzte.

Cuxhaven - Weil sie während eines plötzlichen Hagelschauers zu schnell auf der Autobahn A27 zwischen Nordhorn und Altenwalde unterwegs war, verursachte die Fahrerin eines Seat Ibiza einen Unfall. Ihr Wagen stellte sich quer, ein nachfolgender Mini konnte nicht mehr ausweichen. Es gab zwei verletzte, wie nordbuzz.de* berichtet.

Bremerhaven: Hagel in Cuxhaven - Unfall zwischen Seat Ibiza und Mini auf Autobahn A27

Montagmittag gegen 13.50 Uhr verunfallten nach Polizeiangaben zwei Fahrzeuge auf der Autobahn A27 zwischen Nordholz und Altenwalde infolge eines plötzlichen Hagelschauers. Der Seat Ibiza einer 53-Jährigen aus dem Landkreis Osnabrück kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und stellte sich quer.

Bremerhaven: Seat Ibiza stellt sich in Cuxhaven quer, Mini kann nicht bremsen

Ein nachfolgender Mini-Fahrer aus der Samtgemeinde Land Hadeln stieß daraufhin in die Fahrzeugseite des Seat Ibiza. Die 53-Jährige und der 50-Jährige wurden beide leicht verletzt und mit Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Bis etwa 15 Uhr kam es in Fahrtrichtung Cuxhaven im Bereich der Unfallstelle zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

