Traktor-Fahrer folgt Navi - Polizei kann nicht glauben, wo er landet

Bremen - Was einem Traktorfahrer (63) in Delmenhorst bei Bremen passierte, entbehrt jeglicher Beschreibung. Der 63-Jährige verließ sich einfach auf sein Navi und überraschte damit nicht nur sich selbst. Über seine unfassbare Odyssee in Niedersachsen berichtet nordbuzz.de*.

Bremen: Traktorfahrer verlässt sich auf Navi - und wird von Polizei verfolgt

Da staunten die Autofahrer am Mittwochnachmittag (10. Juli 2019) auf der Autobahn A29 bei Delmenhorst nahe Bremen nicht schlecht, als plötzlich der Traktorfahrer vor ihnen hertuckerte. Dass alle anderen Verkehrsteilnehmer deutlich schneller unterwegs waren und das monströse Fahrzeug den Verkehr erheblich behinderte sowie ein Sicherheitsrisiko darstellte, schien den 63-Jährigen nicht zu interessieren. Denn dieser fuhr immer weiter die A29 bei Bremen entlang.

Doch dann erlebte auch der Fahrer des Traktors sein blaues Wunder, als wenig später Blaulicht hinter ihm auftauchte. Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn A29 bei Delmenhorst nahe Bremen hatten die Autobahnpolizei Ahlhorn verständigt und diese über den seltsamen Traktorfahrer mitten auf der Autobahn informiert. Der Streifenwagen der Polizei aus der Region um Bremen nahm die Verfolgung auf, bis die Beamten schließlich Sichtkontakt herstellen konnten. Zu dem Zeitpunkt fuhr Traktor allerdings schon auf der A1 Richtung Osnabrück, wie die Polizei Delmenhorst in einer Pressemitteilung bekannt gab. Was hatte das schwere Gefährt auf der Autobahn nahe Bremen zu suchen?

Bremen: Traktorfahrer verlässt sich nahe Delmenhorst auf Navi - und macht sich strafbar

Tatsächlich wollte der Traktorfahrer nur auf dem schnellsten Weg vom Emsland nach Hannover - und verließ sich dabei voll auf sein Navi. Doch die digitale Wegbeschreibung lotste den Traktor direkt auf die A29 bei Bremen. Der Mann folgte der Wegbeschreibung blind und missachtete damit zahlreiche Verkehrsregeln. Eigentlich hatte er mit seinem langsamen Traktor auf dieser Route in Niedersachsen nichts verloren.

Denn auf der Autobahn A29 bei Bremen sind nur Fahrzeuge erlaubt, die in der Lage sind, eine Geschwindigkeit von mindesten 60 km/h zu erreichen. Davon war derTraktor zum Leidwesen aller anderen Verkehrsteilnehmer meilenweit entfernt. Die Polizei aus Niedersachsen schaffte es dann schließlich, den Traktor über ein Zufahrtstor im Bereich der Gemeinde Emstek bei Delmenhorst von der Autobahn zu begleiten.

Polizei Delmenhorst stoppt 63-Jährigen unweit von Bremen - und stellt Navi neu ein

Daraufhin führten die Beamten ein klärendes Gespräch mit dem63-Jährigen, der sofort eingestand, dass er seinen Fehler schon an der Autobahnauffahrt nahe Bremen erkannt hatte. Allerdings habe er keine Möglichkeit gefunden, abzufahren. Die Polizei Delmenhorst verzichtete auf ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung und stellte ihm stattdessen eine neue Route auf dem Navi ein. Diesmal eine, die den Traktorfahrer auch mit 50 km/h vonBremen nach Hannover brachte.

