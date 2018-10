Als Musikwagen vorbeifährt, geht Polizist total ab - Besucher trauen ihren Augen kaum

Ein Polizist tanzt auf der Straße - seine Techno-Einlage geht im Internet sofort viral. Völlig zurecht! Und es gibt bereits erste Heiratsanträge für den tanzenden Polizisten aus Bremen.

Bremen - Ein bisschen Spaß bei der Arbeit wird ja wohl noch erlaubt sein. Dachte sich auch ein Polizist aus Bremen am Rande vom Freimarktsumzug, der am Wochenende quer durch die Stadt gezogen ist. Also tanzte der Polizist munter drauf los - und das Netz war ob seiner Techno-Darbietung sofort Feuer und Flamme, wie nordbuzz.de* berichtet.

Tanzender Polizist in Bremen - Video geht bei Facebook viral

Beim Freimarktsumzug ziehen anlässlich des Bremer Freimarkts jedes Jahr zahlreiche Gruppen und bunt geschmückte Wagen durch die Innenstadt von Bremen.

+ Jedes Jahr stehen viele tausend Menschen an der Straße, wenn der Freimarktsumzug durch Bremen zieht. © picture alliance / dpa

Die Stimmung ist ausgelassen, viele tausend Besucher lassen sich das Spektakel nicht entgehen. Und die Polizei? Die muss den bunten Umzug absichern. Ein Polizist ließ sich in diesem Jahr von der guten Stimmung anstecken - und legte einen fulminanten tanz auf die Straße.

Techno-Tanz als Video: Polizist in Bremen tanzt sich in die Internet-Herzen

Als ein Wagen des Umzugs mit ordentlich Bass an ihm vorbeifährt, zuckt der Polizist zunächst nur leicht. Aber was dann folgt, kann sich wirklich sehen lassen: Der tanzende Polizist legt eine astreine Techno-Performance auf die Straße, die Zuschauer jubeln, das Video wird zum Internet-Hit.

Nach Tanzeinlage: Tanzender Polizist bekommt bei Facebook Heiratsantrag

Das Video vom tanzenden Polizisten wurde bis Dienstag Nachmittag bereits mehr als 700.000 Mal aufgerufen und fast 5.000 Mal kommentiert. Und die User sind begeistert! Sogar die ersten Heiratsanträge an den begnadeten Tänzer sind bereits eingegangen.

Polizei Bremen nimmt den Tanz mit Humor

Die Sieger stehen fest, die Jury und unsere Leser haben entschieden: Das sind die besten Laufgruppen und Wagen des #Freimarktsumzug|s! #ischafreimaak https://t.co/cZKjQ3DCkh — WESER-KURIER (@weserkurier) 27. Oktober 2018

Auch die Polizei Bremen nimmt die Aktion mit Humor - und verweist darauf, dass man sich noch bis zum 1. März 2019 bei der Polizei Bremen bewerben kann. Ein Angebot an alle, die Spaß bei der Arbeit haben möchten.

