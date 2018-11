Zeugen melden heftigen Streit - als die Polizei eintrifft, ist es bereits zu spät

Zeugen bemerkten am Montagabend eine heftige Auseinandersetzung in Bremen-Hemelingen und meldeten diese dem Notruf. Doch als die Polizisten vor Ort eintrafen, war es bereits zu spät.

Bremen-Hemelingen - Wie nordbuzz.de* berichtet, ereignete sich in den späten Abendstunden am Montag, 26. November, gegen 21 Uhr eine Auseinandersetzung in der Straße Clemenswerth in Bremen-Hemelingen. Zeugen meldeten den Streit, der zu eskalieren drohte der Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war das Unglück bereits geschehen.

Bremen: Polizei wird auf bewusstlose Person aufmerksam gemacht

+ zeugen informierten den Notruf über die heftige Auseinandersetzung © Nonstopnews Die Zeugen informierten den Notruf über die Heftige Auseinandersetzung in Bremen-Hemelingen gegen 21.15 Uhr. Die alarmierten Einsatzkräfte wurden beim Eintreffen vor Ort sofort auf eine scheinbar schwer verletzte Person in einem Haus in der Straße Clemenswerth aufmerksam gemacht, die schon nicht mehr bei Bewusstsein war.

Streit in Bremen eskaliert und endet tödlich: Polizei findet blutüberströmten Mann mit Stichverletzungen

Den Rettungskräften bot sich ein Bild des Grauens: Sie fanden einen bewusstlosen, blutüberströmten Mann, dessen Körper mit Stichverletzungen übersät war. Die sofort eingeleiteten Reanimations-Maßnahmen blieben leider erfolglos. Der Mann verstarbt noch am Unfallort.

Streit in Bremen-Hemelingen eskaliert und endet tödlich: Kriminalpolizei ermittelt

+ Zwei Tatverdächtige konnten festgenommen werden © Nonstopnews Nach Angaben der Polizei wurde der Tatort weiträumig abgesperrt und Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes aufgenommen. Zwei Tatverdächtige Männer konnten im Zuge erster Maßnahmen vorläufig festgenommen werden.Die Hintergründe der Tat sowie die Tatumstände sind noch völlig unklar. Weitergehende Ermittlungen durch die Kriminalpolizei laufen.

