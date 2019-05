Streit endet in Unglück! Mann steigt in Auto und gibt aus einem Meter Entfernung Gas

Ein Streit zwischen Fußgängern und einem Autofahrer geriet in Bremen völlig außer Kontrolle. Der Autofahrer rastete aus und raste auf die Gruppe zu.

Bremen - Ein Streit zwischen einer Gruppe von Fußgängern und einem Autofahrer lief am Samstag, 4. Mai, gegen 23.50 Uhr in der Straße Fehrfeld in Bremen komplett aus dem Ruder. Wie nordbuzz.de* berichtet, ermittelt inzwischen die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Bremen: Streit zwischen Fußgängern und Autofahrer eskaliert - Mann rast mit Auto auf Gruppe zu

Nach Angaben der Polizei Bremen lief eine Gruppe aus vier Personen mittig auf der Straße Fehrfeld, sodass der 24 Jahre alte Autofahrer, der hinter dem Quartett fuhr, nicht überholen konnte. Der Mann war über das Verhalten der Fußgänger so verärgert, dass er aus seinem Auto ausstieg und die vier Fußgänger darauf ansprach.

Es entwickelte sich ein heftiger Streit zwischen den Parteien, der schließlich komplett eskalierte: Der aufgebrachte Autofahrer stieg wieder in seinen Wagen. Dann gab er Gas.

Bremen: Autofahrer rast auf Gruppe zu - Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung

Aus einer Entfernung von etwa ein bis zwei Metern beschleunigte der 24-jährige Mann und raste mit seinem Auto auf die Gruppe zu, wie die Polizei Bremen in ihrer Mitteilung schildert. Das Auto erfasste einen 39 Jahre alten Fußgänger aus Bremen, wobei dieser leicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete der Autofahrer in unbekannte Richtung, konnte jedoch kurze Zeit später von Beamten der alarmierten Polizei in Bremen festgenommen werden.

Dem Mann winkt nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Außerdem wurde das Auto des 24-Jährigen beschlagnahmt. Zu einem schrecklichen Unfall kam es jüngst auf der Nordsee.

