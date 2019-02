Streit in Bus eskaliert komplett - Mann sticht Frau Stift ins Auge

Nach einem Streit hat ein Mann einer Frau in einem Bus in Bremen-Vegesack mit einem Stift ins Auge gestochen. Der Tat war ein heftiger Streit vorausgegangen.

Bremen - In der Nacht zum Sonntag hat ein 35-jähriger Mann in einem Bus in Bremen-Vegesack aus bisher ungeklärten Gründen eine 33-jährige Frau angegriffen und ihr dabei mit einem Stift ins Auge gestochen. Die Bremerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, wie nordbuzz.de* berichtet.

Bremen: Mann sticht Frau nach Streit in Bus mit Stift ins Auge

Nach Polizeiangaben stiegen die beiden Personen gegen 00.20 Uhr an der Haltestelle Klinikum Bremen-Nord in den Bus der Linie 90 / N7 Richtung Gröpelingen. Wie Zeugen aussagten, stritten beide da bereits heftig. Während der Busfahrt nahm der Mann die Frau in den Schwitzkasten und Stach ihr mit einem Stift ins Auge.

Bus in Bremen: Mann nimmt Frau in Schwitzkasten und sticht ihr Stift ins Auge

Ein Fahrgast ging dazwischen, der 28-Jährige konnte den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei Bremen festhalten. In einem Fall aus dem November 2018 wurden in Bremen zwei Männer in eine fiese Dating-Falle gelockt, jetzt die Polizei die Täter gefasst.

Zurück zum aktuellen Fall: Die Frau wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 35-Jährige wurde festgenommen, die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Bremen unter 0421/3623888 entgegen.

