Polizei öffnet Tür von ehemaliger Shisha-Bar - und macht unglaublichen Fund

Die Bremen – Wie nordbuzz.de* berichtet, machten Polizisten in der Nacht von Donnerstag, 28. Februar, auf Freitag, 1. März, im Treppenhaus einer ehemaligen Shisha-Bar in der Pappelstraße in der Bremer Neustadt einen unglaublichen Fund.

Drogen in Bremen entdeckt: Marihuana wurde im Treppenhaus von ehemaliger Shisha-Bar zurückgelassen

Nach Angaben der Polizei meldeten Anwohner in Bremen verdächtige Personen im Treppenhaus der einstigen Shisha-Bar. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Täter offenbar geflohen, hatten allerdings etwas Wichtiges vergessen: Drei Säcke mit insgesamt 40 Kilo Drogen!

Polizei Bremen macht Drogen-Fund - 40 Kilo Marihuana im Wert von einer viertel Million Euro

Die Polizei Bremen beschlagnahmte das Marihuana mit dem geschätzten Marktwert von etwa 250.000 Euro und sucht nun nach Zeugen, die in der besagten Nacht im Bereich der Pappelstraße /Oderstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Nummer 0421/3623888 entgegen.

