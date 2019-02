Polizei durchsucht Wohnung - und macht dort unglaublichen Fund

In Ritterhude bei Bremen hat die Polizei bei einem Mann etwa 1.000 Waffen sowie mehreren 10.000 Schuss Munition aufgefunden.

Ritterhude - Die Polizei hat am Mittwochmorgen, 20. Februar, bei einer Wohnungsdurchsuchung in Ritterhude bei Bremen eine unglaubliche Entdeckung gemacht. Die Beamten stießen auf ein Arsenal mit etwa 1.000 Waffen und mehreren 10.000 Schuss Munition. Nun wird ermittelt, ob der 44-jährige Bewohner zum Besitz berechtigt ist, wie nordbuzz.de* berichtet. Einen anderen bemerkenswerten Fund gab es in Hamburg, dort wurden Blutegel bei der Polizei abgegeben, wie nordbuzz.de berichtet.

Wohnungsdurchsuchung in Ritterhude bei Bremen: Polizei findet 1.000 Waffen und Munition

Nach dem Fund von etwa 1.000 Waffen und mehreren 10.000 Schuss Munition in Ritterhude bei Bremen, wurden die Lang- und Kurzwaffen nach Polizeiangaben sichergestellt. Der Abtransport der Gegenstände dauerte mehrere Stunden. Nun hat die Polizei Osterholz Ermittlungen gegen einen 44-Jährigen aufgenommen, um Rechtmäßigkeit des Besitzes zu prüfen.

Weiterhin teilte die Polizei zum Hintergrund der Wohnungsdurchsuchung mit, diese sei aufgrund eines Strafverfahrens der Staatsanwaltschaft Kiel wegen Unterschlagung von Waffen erfolgt. Der Mann habe beruflichen Umgang mit Waffen gehabt.

