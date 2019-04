Verfolgungsjagd mit Polizei endet im Chaos: Supermarkt-Räuber krachen mit Auto in Pizzeria-Terrasse

Zwei Männer lieferten sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, nachdem sie einen Supermarkt überfallen hatten. Doch die Fahrt endete in einem Restaurant.

Zwei Männer haben am Samstagabend einen Lebensmitteldiscounter in Bremen überfallen

Danach flüchteten sie mit einem Mitsubishi auf der A27

In Blumenthal krachten sie dann in die Terrasse eines Restaurants

Ein Mann konnte festgenommen werden, sein Mittäter befindet sich noch auf der Flucht

Bremen - Ein Auto ist nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in eine Pizzeria-Terrasse in Blumenthal bei Bremen gekracht, wie nordbuzz.de* berichtet. Kurz davor hatten der Fahrer des Wagens und sein Beifahrer einen Supermarkt überfallen.

Nach Supermarkt-Überfall: Verfolgungsjagd auf A27 endet böse für zwei Räuber

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es am Samstagabend zu einem Raubüberfall auf einen Lebensmitteldiscounter in der Großenstraße in Bremen. Zwei Männer hatten dort eine 58-jährige Kassiererin bedroht und Bargeld gefordert. Danach waren sie mit der Beute zunächst zu Fuß und dann mit einem grauen Mitsubishi geflüchtet. Auf der A27 in Richtung Cuxhaven wurden die Täter von einem Streifenwagen erkannt, jedoch reagierten die Räuber nicht auf die Haltesignale der Polizisten und setzen ihre Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort.

Räuber-Auto kracht in Restaurant-Terrasse in Blumenthal: Ein Täter noch flüchtig

In der Schwaneweder Straße in Blumenthal kam es dann zu der Kollision: Wahrscheinlich wegen zu höher Geschwindigkeit krachte der Mitsubishi in die Terrasse einer Pizzeria an der Ecke Pürschweg. Der Fahrer konnte nach dem Unfall noch fliehen, sein 28-jähriger Beifahrer wurde von der Polizei festgenommen. Bei der Festnahme wurden allerdings zwei Beamten leicht verletzt, weil der Mann Widerstand leistete.

Mehr Polizei-Meldungen: Totale Eskalation: Polizei beendet Abi-Party mit 600 Schülern

Der Fluchtwagen wurde sichergestellt. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen umgehend übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Ein Täter befindet sich immer noch auf der Flucht.

Nach Raubüberfall in Blumenthal: Wer kann Hinweise zu dem gesuchten Täter geben?

Der unbekannte Mann wird so beschrieben:

ca. 30-35 Jahre alt

hat dunkelblonde Haarr

trug ein dunkles Oberteil, eine kurze Hose und ein dunkles Cap

Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

+ Nach dem Unfall konnte einer der zwei Täter festgenommen werden. © @Nonstopnews

Mehr News aus Bremen: Vermisst: Ansteckende Kadija Buarfa und Kinder weiter verschwunden - neuer Verdacht

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

fm