Minion soll auf Marktplatz Verbrechen begangen haben - Touristin aus England erhebt Vorwürfe

In Bremen steht ein Mann im Minion-Kostüm unter Verdacht, eine Touristin aus England beklaut zu haben (Symbolbild)

Bremen – Wer regelmäßig in der Innenstadt von Bremen unterwegs ist, kennt ihn: Den Mann im Minion-Kostüm, der sich gegen Geld mit Touristen fotografieren lässt.Wie nordbuzz.de* berichtet, stehen nun harte Anschuldigungen gegen die gelbe Film-Figur im Raum. Doch ist er wirklich ein dreister Dieb?

Bremen: Minion unter Verdacht - Hat der Mann im Kostüm wirklich eine Touristin beklaut?

Eine 58 Jahre alte Touristin aus England behauptet, von dem Mann im Minion-Kostüm beklaut worden zu sein. Gemeinsam mit ihrer Schwägerin war die Frau aus Liverpool am Sonntag, 17. Februar, in der Innenstadt von Bremen spazieren. Auf dem Bremer Marktplatz wurde der Minion auf die Touristinnen aufmerksam und stellte sich zu ihnen.

Touristin aus England in Innenstadt von Bremen bestohlen: Ein Minion als Taschen-Dieb?

Die 58-jährige Engländerin war so begeistert von der Figur, die sie aus den Minion-Filmen kannte, dass sie sich nicht nur mit dem verkleideten Mann fotografieren ließ, sondern ihm darüber hinaus noch fünf Euro Trinkgeld zusteckte. Als die beiden Frauen wenig später in einem Café am Mark saßen, stellte die 58-Jährige fest, dass ihre Geldbörse fehlte.

Im sperrigen Minion-Kostüm: Flink genug für einen Taschen-Diebstahl in Bremen?

Der Minion war inzwischen nicht mehr zu sehen. Die Touristin geht davon aus, dass der Mann im Minion-Kostüm mit dem Verschwinden ihres Portemonnaies zu tun habe, da es vor dem gemeinsamen Foto noch in ihrer Handtasche war. Ob ein Mann in einem derart sperrigen Kostüm tatsächlich flink genug für einen unbemerkten Taschen-Diebstahl ist, bleibt fraglich.

