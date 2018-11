Nach einem schlimmen Unfall musste am Montag die Autobahn A1 bei Bremen in Richtung Osnabrück für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Den Rettern bot sich ein Bild des Schreckens.

Nach einem schrecklichen LKW-Unfall am Montag glich die A1 bei Bremen in Richtung Osnabrück einem wahren Trümmerfeld. Wie nordbuzz.de* berichtet, bot sich den Einsatzkräften vor Ort ein Bild des Schreckens. Dass bei der Kollision auf der Autobahn niemand ernsthaft verletzt wurde, ist fast nicht zu glauben.

Bremen: Trümmerfeld auf der A1: Fahrer von LKW löst Kettenreaktion aus

+ Der Fahrer des zweiten LKW kam mit leichten Verletzungen davon © Nonstopnews Nach ersten Angaben von Nonstopnews war es scheinbar die Unachtsamkeit eines LWW-Fahrers, die zu dem Unfall führte. Der Fahrer eines Sattelzugs übersah das Stauende vor ihm und fuhr auf einen weiteren Sattelzug auf, woraufhin eine regelrechte Kettenreaktion ausgelöst wurde. Durch den Aufprall schleuderte der Auflieger des vorderen LKW gegen die Leitplanke und die Zugmaschine stellte sich quer zur Fahrbahn, wobei ein dritter LKW beschädigt wurde.

Trümmerfeld auf der A1 zwischen Bremen und Osnabrück: LKW-Fahrer löst Kettenreaktion aus

+ Die Beifahrerseite des Führerhäuschens wurde komplett zerstört © Nonstopnews

Der Unfallverursacher hatte anscheinend mehrere Schutzengel. Im letzten Moment zog er nach links und rettete sich selbst das Leben:

Durch die Aktion erfolgte der Aufprall auf der Beifahrerseite der Fahrerkabine, die komplett zerstört wurde. Der Fahrer blieb wie durch ein Wunder unverletzt, der Fahrer des anderen LKW erlitt lediglich leichte Verletzungen.

Trümmerfeld auf der A1 bei Bremen: Unachtsamer LKW-Fahrer löst Kettenreaktion aus

+ Der Unfall sorgte für eine stundenlange Vollsperrung der A1 © Nonstopnews Aufgrund der langwierigen Bergungsarbeiten musste die A1 bei Bremen Richtung Osnabrück für mehrere Stunden Voll gesperrt werden, was einen langen Rückstau verursachte.

