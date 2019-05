Heftige Ausschreitungen in Bremen: Verletzte, Brände, Steinwürfe, Festnahmen - Neue Details

In Bremen ist es in der Nacht zum Sonntag zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Der Grund blieb zunächst unklar.

Update 14.31 Uhr: Rund 300 Menschen haben in der Nacht zum Sonntag in Bremen nach Polizeiangaben eine Kreuzung blockiert und randaliert. Bei den Ausschreitungen seien vier Polizisten verletzt und neun Randalierer festgenommen worden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, hatte sich die Beteiligten auf die Kreuzung gesetzt, Pyrotechnik gezündet, Lagerfeuer entfacht und Steine in die Schaufensterscheiben der umliegenden Geschäfte geworfen.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurden vier Polizisten leicht verletzt. Die Bremer Polizei räumte schließlich mit zahlreichen Beamten und Unterstützung niedersächsischer Polizisten die Kreuzung. Dabei wurden neun Menschen vorläufig festgenommen.

In Berlin wurden Polizisten in der Nacht zum Samstag nach eigenen Angaben mit Steinen, Farbbeuteln und Flaschen attackiert. Das geschah in der Rigaer Straße, wo es schon zuvor Konflikte um einstmals besetzte Häuser gegeben hatte. Die Polizei war über Stunden mit insgesamt 180 Kräften im Einsatz. In der Nacht zum Sonntag blieb es laut Polizei jedoch ruhig. In beiden Städten wird nun unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs ermittelt.

Bremen: Die Pressemeldung zu den Ausschreitungen

Update 11.07 Uhr: Die Pressemeldung der Polizei im Wortlaut:

Ort: Bremen-Mitte, Sielwallkreuzung

Zeit: 26.05.19, 00.30 Uhr bis 3 Uhr

In der Nacht zu Sonntag mussten Einsatzkräfte der Polizei Bremen und der niedersächsischen Polizei die Sielwallkreuzung räumen.

Rund 300 Menschen in der Spitze blockierten in der Nacht zu Sonntag die Sielwallkreuzung im Bremer Ostertorviertel. Sie zündeten Feuer, Pyrotechnik und warfen Steine in umliegende Geschäfte. Aus der Menge heraus wurden Einsatzkräfte mit Flaschen beworfen und dabei auch verletzt. Starke Kräfte der Polizei Bremen räumten mit Unterstützung niedersächsischer Kollegen die Kreuzung. Dabei kam es zu vorläufigen Festnahmen. Bei der Räumung mussten Zwangsmittel eingesetzt werden.

Im Verlauf der Nacht wurden zudem Streifenwagen und Reviere in der Stadt mit Farbbeuteln und anderen Gegenständen von bislang unbekannten Störern attackiert.

Die Polizei sucht Zeugen: "Wer kann Hinweise auf Täter geben?". Zeugen und Hinweisgeber wenden sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421-362 3888.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Landfriedensbruch eingeleitet.

Heftige Ausschreitungen in Bremen: Verletzte, Brände, Steinwürfe, Festnahmen

Unsere Erstmeldung

Bremen - Etwa 300 Menschen blockierten eine Kreuzung und warfen Flaschen auf Polizisten. Einige Beamte wurden verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Randalierer legten Brände und warfen Steine in Schaufenster.

Die Polizei rückte mit einem großen Aufgebot an und nahm mehrere Menschen fest. Rund um die Sielwall-Kreuzung lag der Verkehr lahm. Später in der Nacht flogen Farbbeutel auf Streifenwagen und Polizeireviere. Erst am frühen Morgen kehrte wieder Ruhe ein.

Warum es in der Nacht vor dem Wahl-Sonntag zu den Ausschreitungen kam, war noch unklar.

