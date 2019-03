Mann ersteigert Audi - im Auto folgt dann der Schock in Säcken

Auktion in Bremen

+ © @Hauptzollamt Osnabrück Diese Drogen entdeckten Beamte vom Zoll in einem gepfändeten Auto in Bremen. © @Hauptzollamt Osnabrück

In einem ersteigerten Audi in Bremen lagen 1100 Gramm Marihuana. Versteckt waren die Drogen in Säcken. Das Zollfahndungsamt Hannover übernahm die Ermittlungen.