Großbrand in Bremen: Rätselhafte Explosion hüllt Neustadt in dunklen Rauch

Explosions-Schock in Bremen: Ein Großfeuer in einer Lagerhalle verursachte rätselhaften Detonationen - Die Stadt wurde in dunklen Rauch gehüllt.

In Bremen kam es zu einer Explosion. Ein Großbrand in einer Lagerhalle verursachte rätselhafte Detonationen. Die Neustadt wurde in dunklen Rauch gehüllt.

In Bremen kam es zu einem Schock, als in einer Lagerhalle an der B75 ein Großbrand ausbrach

Es erfolgten mehrere rätselhafte Detonationen, es entstand eine gigantische Rauchsäule

Der Brand hüllte die Neustadt in dunklen Rauch und hielt die Feuerwehr in Atem

Bremen - In Bremen kam es am Montagmittag, 3. Juni, gegen 11.30 Uhr zu rätselhaften Explosionen in einer Lagerhalle im Stadtteil Woltmershausen. Wie nordbuzz.de* berichtet, entstand ein Großbrand in der Bremer Neustadt, der die Feuerwehr in Atem hielt. Eine gigantische Rauchsäule, die selbst aus großer Entfernung zu sehen war hing über der City und hüllte die Neustadt in dunkle Schwaden.

Explosions in Bremen: Großbrand in der Neustadt

Nach ersten Angaben von Nonstopnews brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Großbrand in einer Lagerhalle am Güterbahnhof in Bremen, direkt an der B75 aus. In der 30 x 40 Meter großen Halle wurden scheinbar Fahrzeuge gelagert. Es kam zu mehrere rätselhaften Explosionen und das Feuer in der Bremer Neustadt breitete sich rasch aus, sodass die Halle schnell in Vollbrand stand. Die Feuerwehr Bremen musste mit einem Großaufgebot anrücken, um der Flammen Herr zu werden. Die Arbeiten der Einsatzkräfte wurden noch zusätzlich erschwert, weil ein unachtsamer Autofahrer einen Hydranten umgefahren hatte.

Bremen: Rätselhafte Explosionen bei Großbrand hüllen Neustadt in dunklen Rauch

Die Lagerhalle wurde bei dem Explosions-Schock in Bremen komplett zerstört. Den Kräften der Feuerwehr gelang es jedoch, ein Übergreifen der Flammen des Großbrandes auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Nach den rätselhaften Detonationen, denen die gigantische Rauchsäule folgte, wurden die Anwohner der Bremer Neustadt aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Weil sich der Großbrand in der Bremer Neustadt an prominenter Stelle direkt neben der Bundesstraße 75 befand, gingen bei der Feuerwehr unzählige Notrufe ein: "Wir sind dagegen nicht angekommen", so Michael Richartz, der Leiter der Bremer Feuerwehr, gegenüber Nonstopnews. Die Ermittlungen zum Brand, der die Stadt in dunklen Rauch hüllte, wurden aufgenommen.

Bitter: Ein Mann aus Bremen schreibt mit über 50 Frauen bei Tinder und sucht jetzt dringend Hilfe bei Jodel, wie nordbuzz,de* berichtet.