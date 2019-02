Frau sieht hilfesuchenden Mann - und reagiert sofort, als sie schockierenden Grund sieht

Eine Frau begegnet in der Nacht einem jungen Mann. Er scheint nach Hilfe zu suchen. Als die Frau genauer hinschaut, sieht sie den Grund - und ruft sofort Polizei und Notarzt.

Bremen - In der Nacht zu Sonntag, 10. Februar, geht eine Frau durch das nächtliche Bremen. Plötzlich sieht sie einen jungen Mann, der die Hollerallee im Stadtteil Schwachhausen überquert. Der 18-jährige scheint nach Hilfe zu suchen - und die hat er auch bitter nötig, wie nordbuzz.de* berichtet.

Bremen: Frau sieht verletzten Mann auf Hollerallee

Wie die Polizei mitteilt, fiel der Frau gegen 0.50 Uhr der junge Mann auf der Straße auf, weil er blutende Wunden am Hals hatte. Die sofort alarmierte Polizei Bremen versorgte den 18-Jährigen, bis die Rettungskräfte eintrafen. Doch was war passiert?

Messer-Attacke in Bremen: Angriff in der Bahnhofsvorstadt

Der 18-Jährige gab an, gegen Mitternacht im Bereich der Bahnhofsvorstadt in Bremen von einem unbekannten Mann von hinten angegriffen worden zu sein. Dabei habe ihm der Täter mit einem Messer Stichverletzungen an Hals und Kopf zugefügt. Der Verletzte wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht glücklicherweise nicht.

