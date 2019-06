Brutale Attacke in Straßenbahn: Islamfeindlicher Hintergrund - Staatsschutz ermittelt

Zu einer brutalen Attacke kam es in einer Straßenbahn der Linie 1 in Bremen: Ein Mann beleidigte einen 16-Jährigen, dann floss plötzlich Blut.

Bremen - Zu einer unfassbar brutalen und zudem heimtückischen Attacke kam es am Freitag, 31. Mai, gegen 23.45 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 1 in Bremen. Wie nordbuzz.de* berichtet, war ein 16 Jahre alter Mann gemeinsam mit seinem 17 Jahre alten Freund in der Straßenbahn in Richtung Mahndorf unterwegs. Als die Jugendlichen von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurden, begann der Albtraum und es floss Blut

Bremen: Mann beleidigt 16-Jährigen in Straßenbahn - plötzlich fließt Blut

Im Stadtteil Bremen-Vahr kam es dann zur brutalen Straßenbahn-Attacke: Während der Fahrt sprach ein Fahrgast die beiden jungen Männer an und beleidigte sie. Das Duo wollte einem Streit aus dem Weg gehen und sich umsetzen, als der unbekannte Mann den 16-Jährigen ganz plötzlich angriff. Der Mann stach dem Jugendlichen hinterrücks mit einem Messer in den Hals. Laut Polizei verließ der Fremde kurz nach seiner grausamen Tat die Straßenbahn an der Haltestelle Berliner Freiheit und entkam in unbekannte Richtung.

Bremen: 16-jähriges Opfer nach brutaler Straßenbahn-Attacke in Krankenhaus

Der 16-Jährige wurde bei der brutalen Straßenbahn-Attacke in Bremen schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand glücklicherweise nicht für das Opfer.

Nach neusten Erkenntnissen soll es sich bei dem Angriff um eine Tat mit islamfeindlichen Hintergrund handeln, da das Opfer entsprechend beleidigt worden sei, wie buten un binnen berichtet. Aus diesem Grund hat sich inzwischen der Staatsschutz eingeschaltet. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Täter und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach brutaler Straßenbahn-Attacke in Bremen: Polizei sucht nach Täter

Personenbeschreibung des Täters:

etwa 175 cm groß

schlanke Statur

trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke

eine blaue Jeanshose

weiße Turnshuhe

Die Polizei bittet Zeugen, die die brutale Straßenbahn-Attacke in Bremen beobachtet haben und/oder Hinweise zum Täter geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

+ Brutale Straßenbahn-Attacke in Bremen © picture alliance/dpa

