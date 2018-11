Ehepaar fühlt sich von VW-Fahrerin bedrängt - als es plötzlich anhält, eskaliert die Situation

In Bremen-Burglesum eskalierte ein Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmerinnen - die vielleicht bald ihren Führerschein los sind

Nachdem ein Streit zwischen zwei Autofahrerinnen und einem Beifahrer in Bremen eskalierte, überprüft nun die Führerschein-Stelle, ob die drei zu aggressiv zum Autofahren sind.

Bremen-Burglesum - Weil zwei Frauen am Freitag, 2. November, gegen 15 Uhr aufgrund einer Verkehrssituation auf der Käthe-Kollwitz-Straße in Bremen-Burglesun heftig aneinander gerieten,kam es zu einem Polizeieinsatz mit deutlichen Konsequenzen, wie nordbuzz.de* berichtet.

Zu aggressiv zum Autofahren? In Bremen fühlt sich 56-Jährige von VW-Polo-Fahrerin bedrängt

+ Der Vorfall ereignete sich auf der Käthe-Kollwitz-Straße in Bremen-Burglesum © Screenshot Google Maps Nach Angaben der Polizei befuhr eine 56-Jährige mit ihrem Ehemann als Beifahrer die Käthe-Kollwitz-Straße in Bremen-Burglesum. Plötzlich bemerkte sie im Rückspiegel eine 29-jährige Autofahrerin, die angeblich mit ihrem VW Polo zu dicht und in Schlangenlinien auffuhr. Anscheinend hatte die 29-Jährige vor, die vorausfahrende 56-Jährige im verkehrsberuhigten Bereich zu überholen.

Bremen: Zu aggressiv zum Autofahren? VW-Polo-Fahrerin spuckt 56-Jährige in an

+ Die 56-Jährige schlug auf die Motorhabe des VW Polos (Symbolbild) © picture alliance / Karl-Josef Hi Die 56-Jährige fühlte sich derart provoziert, dass sie kurzerhand den Wagen stoppte, ausstieg und ihre "Verfolgerin" zur Rede stellen wollte. Daraufhin gerieten die beiden Frauen verbal aneinander.Plötzlich eskalierte die die Situation, als die 29-jährige VW-Polo-Fahrerin die ältere Frau angeblich anspuckte und wild beschimpfte. Die 56-Jährige schlug vor Wut mit der geballten Faust auf die Motorhaube des VW Polos. Das rief wiederum ihren Beifahrer auf den Plan, bei dem es sich um ihren 53-jährigen Ehemann handelt.

Breme: Ehemann schlägt VW-Polo-Fahrerin ins Gesicht

Der Mann soll ausgestiegen sein und anschließend mit der Hand durch das geöffnete Fahrerfenster des VW Polos geschlagen haben, wobei er die 29-Jährige im Gesicht getroffen haben soll. Schließlich erschien auch noch die in der Nähe wohnende 21-jährige Tochter des aufgebrachten Ehepaars am Ort des Geschehens. Sie gab bei den eintreffenden Polizei-beamten an, von der VW-Polo-Fahrerin ebenfalls beleidigt und als "Kuh" beschimpft worden zu sein.

Zu aggressiv zum Autofahren? Führerschein-Stelle Bremen prüft charakterliche Eignung der Beteiligten

+ Die Polizei Bremen ermittelt gegen die Streithähne © picture alliance / ZB Für die beteiligten Streithähne hat der Vorfall weitreichende Konsequenzen, denn die Polizei Bremen ermittelt nun in folgenden Punkten:

Körperverletzung

Nötigung im Straßenverkehr

Sachbeschädigung

Beleidigung in zwei Fällen

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass bei den Beteiligten Anhaltspunkte über ein hohes Aggressionspotential vorliegen. Aus diesem Grund prüft nun die Führerschein-Stelle, ob die drei Personen überhaupt charakterlich noch geeignet sind, ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr zu führen.

Auch kreiszeitung.de* berichtet von dem Vorfall.

*nordbuzz.de und kreiszeitung.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Auch interessant:

Innerhalb kürzester Zeit hat der Feuerteufel in Lemwerder ein weiteres Reetdach-Haus in Brand gesteckt. Der Brandstifter verbreitet Panik unter den Anwohnern

Der Tietjensee in Schwanewede bei Bremen wurde fast leer gepumpt. Hinter der Aktion steckt ein mysteriöser Fall - und der beschäftigt die Polizei bereits seit 25 Jahren. Jetzt wurde das Gewässer wieder hergestellt.

Letztes Ryanair-Flugzeug von auf Flughafen in Bremen gelandet - jetzt macht der Standort dicht