Terror-Angst: Polizei räumt Berliner Weihnachtsmarkt - und dann haarsträubende Verwechslung ein

Aufregung in Berlin: Die Polizei räumte am Abend den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz und die Gedächtniskirche. Auslöser war offenbar eine Verwechslung bei einer Personenkontrolle.

Die Berliner Polizei räumte am Samstagabend den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz sowie die Gedächtniskirche.

Zwei Verdächtige lösten den Alarm aus - unbegründet.

Am 19. Dezember 2016 gab es am Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche einen islamistischen Terroranschlag mit 12 Todesopfern.

Update vom 22. Dezember, 6.06 Uhr: Die Gewerkschaft der Polizei Berlin warnte nach dem Einsatz am Samstagabend vor Spekulationen. Sprecher Benjamin Jendro sagte, die Kollegen hätten Maßnahmen ergriffen, „um eine mögliche Gefahr im Keim zu ersticken“.

Ob sie denn ernsthaft bestanden habe und um was für Personen es sich genau handele, müsse sich noch zeigen. Die Polizei habe bewiesen, „dass sie kein Risiko eingeht“. „Selbstverständlich hat das Thema Terror am Breitscheidplatz extreme Brisanz, aber wir sollten sehr vorsichtig mit Spekulationen sein.“

Terror-Angst in Berlin: Polizei räumt Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz - alles nur eine Verwechslung

Update 22.55 Uhr: Endgültige Entwarnung in Berlin - der Polizeieinsatz ist beendet. Die Polizei fand weder auf dem Weihnachtsmarkt noch in der benachbarten Gedächtniskirche einen gefährlichen Gegenstand, wie ein Sprecher am Samstagabend sagte.

Anlass für die mehrstündige Suchaktion waren zwei Männer, die sich verdächtig verhielten und deshalb Polizisten aufgefallen waren. Der Verdacht, einer der Männer werde mit einem Haftbefehl gesucht, habe sich nicht bestätigt. Als Grund nannte die Polizei eine Namensähnlichkeit.

Breitscheidplatz-Alarm: Polizei widerspricht Meldungen - keine Festnahmen, nur eine Verwechslung

Update 22.30 Uhr: Der Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz ist am Samstag wegen zwei verdächtiger Männer geräumt worden. Die beiden seien durch ihr Verhalten aufgefallen, sagte eine Polizeisprecherin am Abend der dpa. Der Verdacht, einer der Männer werde mit einem Haftbefehl gesucht, habe sich nicht bestätigt. Als Grund nannte die Sprecherin eine Namensähnlichkeit. Festnahmen habe es nicht gegeben.

In Anbetracht des Ortes, an dem es vor drei Jahren einen Terroranschlag mit zwölf Toten und Dutzenden Verletzten gegeben hatte, habe die Polizei „sensibel reagiert“, sagte ein anderer Polizeisprecher. Deshalb sei der Platz geräumt worden. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit 350 Beamten und Spürhunden im Einsatz.

Terror-Alarm am Breitscheidplatz: Zivile Einsatzkräfte der Polizei beobachten zwei Verdächtige

Update 22.10 Uhr: Die Bild schreibt nun ebenfalls von zwei islamistischen Gefährdern, die am festgenommen wurden. Einer der beiden soll aus NRW stammen und Kontakte zum IS haben. Der zweite Verdächtige soll in den USA wegen Sprengstoffvergehen per Haftbefehl gesucht werden. Laut Welt wird er per internationalem Haftbefehl aus den USA gesucht. Es soll sich um Syrer handeln.

Die Welt berichtet weiter, dass zivile Einsatzkräfte auf die Personen aufmerksam geworden, weil sie verdächtig gewirkt hätten. Sie hätten daraufhin Alarm ausgelöst. Eine Überprüfung der Personalien hätte schließlich die beiden Treffer ergeben. Das habe die Redaktion aus Sicherheitskreisen erfahren.

Breitscheidplatz in Berlin geräumt: Polizei nimmt zwei Personen fest

Update 21.05 Uhr: Nach Bild-Informationen soll es bereits zwei Festnahmen gegeben haben. Es handle sich um zwei Syrer, die Erfahrung mit Sprengstoff haben sollen. Das Berliner Boulevardblatt B.Z. geht sogar noch weiter: Es soll sich bei den beiden Männern um „islamistische Gefährder“ handeln. Eine Polizeisprecherin wollte diese Informationen auf dpa-Anfrage zunächst nicht bestätigen.

Über Twitter teilt die S-Bahn in Berlin mit, dass „wegen polizeilicher Ermittlungen“ momentan der Halt der S3, S5 und S7 am Zoologischen Garten entfalle. Die Station liegt ganz in der Nähe von Breitscheidplatz und Gedächtniskirche.

Die Polizei sucht derzeit den Breitscheidplatz und die benachbarte Gedächtniskirche mit Spürhunden ab.

Berlin: Polizei räumt am Breitscheidplatz nach Hinweisen auf verdächtigen Gegenstand

Berlin - Nach Hinweisen auf einen möglicherweise verdächtigen Gegenstand hat die Polizei am Samstagabend den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz geräumt. Auch eine Veranstaltung in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche sei in diesem Zusammenhang vorzeitig beendet werden, teilte die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Alle Besucher hätten den Platz „ruhig und besonnen verlassen“, meldete die Polizei weiter. In der Gedächtniskirche fand ein Konzert das - das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach wurde gespielt. Alle Plätze waren ausverkauft.

Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz: Terroranschlag 2016 durch Anis Amri

Böse Erinnerungen an den 19. Dezember 2016 werden wach: Auf den Weihnachtsmarkt hatte der islamistische Attentäter Anis Amri vor drei Jahren einen entführten Lastwagen gesteuert. Bei dem Anschlag wurden zwölf Menschen getötet und Dutzende verletzt. Amri wurde später auf der Flucht in Italien erschossen.

