Brautpaar streitet sich auf eigener Hochzeit - und droht gleich mit Scheidung

Ein Brautpaar aus Bayern ist bei seiner Hochzeit derart in Streit geraten, dass die Polizei anrücken musste. Auch von Scheidung war die Rede - direkt nach dem Ja-Wort.

Ein Brautpaar aus Balzhausen gerät in einen Streit

aus gerät in einen Es spricht gleich von Scheidung

Die Polizei kam zur Schlichtung und die Hochzeitsnacht endet anders als geplant

Brautpaar auf eigener Hochzeit im Streit: Nur wenige Stunden verheiratet

Balzhausen - Die eigene Hochzeit soll eigentlich der schönste Tag im Leben sein, so heißt es zumindest. Bei den meisten Brautpaaren trifft das wohl auch zu, denn dort wird die Liebe zueinander mit Freunden und Verwandten gefeiert. Ein Bräutigam mit seiner Braut bewies aber, dass es auch anderes geht. Das frisch getraute Paar aus Balzhause n im Landkreis Günzburg in Schwaben war am vergangenen Wochenende (15.11.) gerade einmal wenige Stunden miteinander verheiratet, als das Unglück seinen Lauf nahm.

Streit von Braut und Bräutigam: Beide sprechen von Scheidung

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West mitteilte kam es während der Hochzeitsfeier zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Gäste, woran sich auch der frisch verheiratete Mann beteiligte. Zu dem Streit wurden Polizeibeamte gerufen, die die Situation schlichten sollten. Die Polizei wurde dabei Zeuge der verbalen Auseinandersetzung des frisch vermählten Brautpaares. Bei beiden fiel das Wort „Scheidung“.

Streit auf Hochzeit: Polizei muss einschreiten und Brautpaar verbringt Hochzeitsnacht anders als geplant

Aufgrund des Streits musste die Polizei schnell eingreifen. „Um eine Eskalation zu vermeiden, musste das frisch vermählte Paar durch die eingesetzten Beamten während der Auseinandersetzung mehrmals getrennt werden“, berichtete ein Polizeisprecher der Polizei Schwaben Süd/West. Nach dem Streit ist das Paar getrennte Wege gegangen und beide verbrachten ihre Hochzeitsnacht wohl nicht so, als sie eigentlich vorher gedacht hatten.

dpa/ly

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.