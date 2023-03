Weitere Tragödie erschüttert Bramsche: Junge (4) ertrinkt im Pool – Eltern angeklagt

Von: Victoria Krumbeck

Im November 2022 ertrinkt ein Junge aus Bramsche in einem Pool. Die Staatsanwaltschaft nimmt die Ermittlungen gegen die Eltern auf. Nun werden sie angeklagt.

München/Bramsche – Die niedersächsische Kleinstadt Bramsche im Landkreis Osnabrück kommt nicht nur Ruhe. Zunächst kommt die erschütternde Meldung am 28. Februar 2023, dass ein 81-jähriger Mann auf einen 16-jährigen Jungen schießt. Der Jugendliche starb nach nur wenigen Tagen an seinen Schussverletzungen.

Am 5. März wird dann eine 19-jährige Frau Opfer einer Gewalttat. Sie wurde in der Nähe einer Schützenhalle schwer verletzt gefunden. Im Krankenhaus konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden. Zuvor kam es im November 2022 zu einem weiteren Unglück: Ein Kind ertrinkt in einem Pool. Nun werden die Eltern angeklagt.

Unglück in Bramsche: Kind (4) ertrinkt im Pool – Eltern werden angeklagt

Anfang November fällt ein vierjähriges Kind in Bramsche in einen Pool und ertrinkt, wie kreiszeitung.de berichtete. Nach Polizeiangaben befand sich der Pool auf dem Grundstück der Eltern und war ungenügend gesichert. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die Eltern ein. Am 23. März gab die Staatsanwaltschaft Osnabrück bekannt, dass die Eltern des toten Kindes wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden.

Innerhalb weniger Tage ereigneten sich in Bramsche zwei Gewalttaten. Bereits im November ertrank ein Kind in einem Pool. © Moritz Frankenberg/dpa

Trotz Anklage stehe noch nicht fest, ob es zu einer Gerichtsverhandlung kommen wird, wie der NDR schrieb. Zuständig ist das Amtsgericht Bersenbrück, welches über einer Eröffnung des Hauptverfahrens noch nicht entschieden hat.

Vierjähriger Junge ertrinkt in Bramsche – Schwimmbecken wohl ungenügend gesichert

Das Kind wurde von einem Mitarbeiter einer Ziegelei auf dem angrenzenden Grundstück gefunden. Trotz Versuchen, den vierjährigen Jungen wiederzubeleben, starb er. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Mutter mit einem anderen Kind im Haus und hatte den verstorbenen Jungen nicht im Blick. Dem Vater wird vorgeworfen, den Pool nicht richtig gesichert zu haben, wie NDR weiter berichtete.

Stadt Bramsche Landkreis Osnabrück Einwohnerzahl 31.458 (Stand 2021) Bundesland Niedersachsen

Das Schwimmbecken war zur Hälfte gefüllt und Angeben der Polizei zufolge ungewöhnlich tief. Schafszaun habe den Pool vor den Kindern sichern sollen, doch dieser konnte von dem Jungen leicht überwunden werden. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnt davor, Kinder unbeaufsichtigt schwimmen zu lassen. Kinder könnten bereits innerhalb von 30 bis 60 Sekunden ertrinken. (vk)