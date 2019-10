Junge Talente anlocken: Boris Becker plant riesige Tennis-Akademie in Hochheim

Größte Tennishalle der Welt

Sport: Tennis-Star Boris Becker plant eine riesige Tennis-Akademie in Hessen.

Boris Becker plant eine riesige Tennis-Akademie in Hessen. In Hochheim am Main sollen künftig junge Talente in der größten Tennishalle der Welt trainieren.