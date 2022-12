Angepasster Booster nach Omikron-Infektion? Wann es sich lohnt und wann nicht

Von: Carolin Gehrmann

Wer sich bereits mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert hat, könnte trotzdem von einem angepassten Booster profitieren. Der Zeitpunkt ist dabei entscheidend. © Moritz Frankenberg/dpa

Im Sommer hat die Omikron-Variante des Coronavirus viele erwischt. Und auch im Herbst rollte die Welle weiter. Lohnt sich die Impfung mit einem angepassten Omikron-Impfstoff trotzdem oder ist man durch die Infektion ausreichend geschützt? Ein Überblick.

Bremen – Omikron mit seinen unterschiedlichen Subtypen ist seit Januar 2022 die aktuell vorherrschende Variante des Coronavirus, auch in Deutschland. Da Omikron hochinfektiös ist und einen bestehenden Immunschutz besser umgehen kann als seine Vorgänger, haben sich in den verschiedenen Omikronwellen sehr viele Menschen infiziert. Vor allem in der Sommerwelle kam es zu etlichen Ansteckungen. Diese Infektionen liegen also schon länger zurück. Andere hingegen, die es in der Herbstwelle erwischt hat, sind erst relativ frisch wieder genesen. Und der Winter kommt und könnte neben neuen, noch ansteckenderen Omikron-Varianten wie dem „Höllenhund“ BQ.1.1 oder XBB auch weitere heftige Infektionswellen mit sich bringen.

Lohnt sich die Impfung gegen Omikron für den Winter, wenn ich in diesem Jahr schon eine Omikron-Infektion durchgemacht habe?

Viele wollen lieber auf Nummer sicher gehen, schließlich stehen womöglich weiße Weihnachten vor der Tür und die möchte man lieber gesund erleben. Daher fragt sich jetzt so mancher, ob sich eine Impfung gegen Omikron für den Winter lohnt, auch wenn er oder sie in diesem Jahr schon eine Omikron-Infektion durchgemacht hat. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Booster-Impfung mit den an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffen bislang nur für Menschen ab 60 Jahren und für Vorerkrankte. Bislang haben sich nach Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) in der Gruppe der 18- bis 59-Jährigen nur 6,1 Prozent eine vierte Impfung mit einem modifizierten Impfstoff geben lassen. Sollten sich jetzt auch die Jüngeren gegen Omikron impfen lassen?

Sowohl eine Infektion als auch eine Impfung führt anfangs zu einem guten Immunschutz – doch der lässt mit der Zeit nach

Ja, sagt Prof. Dr. Dr. Luka Cicin-Sain vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung gegenüber kreiszeitung.de, aber besser nicht zu schnell nach der überstandenen Infektion. Denn danach bleibe die Immunabwehr gegen das Coronavirus eine Zeit lang erhalten. „Es ist allerdings im Grunde unwesentlich, wie der Immunschutz erworben wurde, ob durch eine kürzlich durchgemachte Infektion oder einen Booster. Beides führt anfangs zu einem guten Immunschutz. Der lässt allerdings in beiden Fällen nach.“

Vor allem die Zahl der Antikörper bestimmt, wie gut das Immunsystem eine Corona-Infektion abwehren kann. Auch wenn der Körper nach einer Impfung und einer überstandenen Infektion ein sogenanntes immunologisches Gedächtnis ausbildet, wie Prof. Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) erklärt, sei der Immunschutz aber kein gleichbleibendes Konstrukt.

Der Antikörper-Spiegel gegen das Coronavirus lässt mit der Zeit nach – es kommt zu mangelndem Immunschutz und Durchbruchsinfektionen

„Der Antikörper-Spiegel lässt mit der Zeit nach. Wird er geringer, nennt man das Waning Immunity. Nach einem gewissen Zeitraum kommt es zu einem mangelnden Immunschutz. Meiner Einschätzung nach ist man nach circa sechs Monaten nach einer Infektion oder einer Impfung wieder verstärkt der Gefahr einer neuen Durchbruchsinfektion ausgesetzt“, sagt Prof. Cicin-Sain. Vier Monate nach einer überstandenen Infektion sei eine Impfung seiner Ansicht nach noch wenig sinnvoll. Eine Auffrischung nach sechs Monaten könne hingegen durchaus von Vorteil sein – auch für jüngere Menschen.

„Sich alle sechs Monate zu boostern, ist vielleicht blöd. Sich aber alle sechs Monate zu infizieren und krank zu werden, ist noch blöder“

„Denn – ich sage es mal ganz einfach – sich alle sechs Monate zu boostern, ist vielleicht blöd. Sich aber alle sechs Monate wieder zu infizieren, wäre noch blöder. Denn krank sein – das braucht wirklich niemand.“ Dazu kommen noch die teils schweren und langanhaltenden Folgen, die eine Corona-Infektion nach sich ziehen kann. Post Covid-Beschwerden wie „Brain Fog“ oder chronische Müdigkeit können nicht nur sehr belastend sein, sondern teilweise auch dafür sorgen, dass Menschen ihren Alltag nicht mehr bewältigen können und aus dem Erwerbsleben gerissen werden. Auch das Risiko für Depressionen steigt nach einer Corona-Infektion.

Die Schwere der Covid-Erkrankung lässt keine Aussage über die Stärke des erworbenen Immunschutzes zu

Die Schwere der überstandenen Covid-Erkrankung lasse dem Infektiologen zufolge allerdings keine Aussage darüber zu, wie viele Antikörper jemand gegen das Coronavirus ausgebildet hat. Bei einigen ist die Krankheit ja nach fünf Tagen schon wieder vorbei und bis auf einen leichten Kopfschmerz haben sie nicht viel davon bemerkt. Sind sie am Ende weniger vor einer Neuinfektion geschützt als diejenigen, die mit hohem Fieber flachgelegen haben und sich auch nach zehn Tagen noch mit Symptomen wie Reizhusten oder einer laufenden Nase plagen?

„Die Stärke der Immunantwort kommt immer Hand in Hand mit den individuellen Merkmalen des Wirts“

Laut Prof. Cicin-Sain lässt sich das nicht pauschal sagen, da der Immunschutz immer von einer Vielzahl an individuellen Faktoren abhänge. Rein theoretisch führe eine schwerere Erkrankung zwar zu einer längeren und stärkeren Immunantwort. „Aber die Stärke dieser Antwort kommt immer Hand in Hand mit den individuellen Merkmalen des Wirts, den das Virus befallen hat. Bei alten und geschwächten Menschen beispielsweise ist der Immunschutz ohnehin nicht mehr so stark ausgeprägt. Da kann sich dann auch nach einer Infektion nicht so viel aufbauen.“ Aber auch jüngere Menschen sollten sich besser nicht zu sehr in Sicherheit wiegen, weil das Virus sie stärker erwischt hat als andere, denn auch bei ihnen gebe es individuelle Schwankungen beim Immunschutz.

Nach Infektionen mit der ersten Omikron-Variante BA.1 ist der Schutz gegen die neuen Varianten, die Omikron BA.5 ähnlicher sind, geringer

„Man muss ja auch bedenken, dass die Menschen, die sich vor sechs Monaten oder früher infiziert haben, sich eventuell noch mit der ersten Omikron-Variante BA.1 angesteckt haben. Erst danach trat das jetzt dominante Omikron BA.5 auf. Die neuen Varianten, wie BQ.1.1, die jetzt auf uns zukommen, sind aber BA.5 ähnlicher als BA.1. Sie haben mehr zusätzliche Mutationen als die erste Variante, mit der sich viele Menschen im Frühjahr und Sommer noch infiziert haben, ehe Omikron BA.5 diese verdrängt hat,“ erklärt Cicin-Sain.

Zwei Dimensionen beeinflussen den Immunschutz: Die zeitlich größere Entfernung der Infektion und die genetisch größere Entfernung der neuen Varianten

„Wir haben hier also zwei Dimensionen: Zum einen ist da bei Omikron BA.1 die zeitlich größere Entfernung zur Infektion, die den Immunschutz allmählich schwächer werden lässt. Und zum anderen die größere genetische Entfernung der neuen Varianten zu der Ursprungsvariante von Omikron, weshalb diese von den Antikörpern schlechter erkannt werden.“ Deshalb sei eine Impfung mit einem an Omikron BA.5 angepassten Impfstoff nach Einschätzung des Experten für diejenigen, die sich diesen Sommer angesteckt haben, durchaus sinnvoll.

Auch jüngere Menschen können davon ausgehen, dass ihr Immunschutz sechs Monate nach der Infektion schwächer wird

Wann genau der ideale Zeitpunkt bei jüngeren Menschen für eine Auffrischungsimpfung ist, lasse sich allerdings schwer sagen. Dafür müsse man theoretisch bei jedem Impfkandidaten zuvor die Anzahl der Antikörper messen – und die könne immer individuell schwanken. Nach der groben Einschätzung des Experten könne man aber davon ausgehen, dass der Immunschutz nach sechs Monaten nicht mehr so stark ist und es wieder zu symptomatischen Erkrankungen kommen kann.

Gegen schwere Verläufe mit Hospitalisierung sei man aber auch weiterhin noch gut geschützt. Eine frühere Impfung würde seiner Ansicht nach keinen größeren Vorteil bringen, es würde aber auch keine weiteren Risiken haben. Auch angesichts weiterer, noch unbekannter Mutationen, die noch kommen können, sei eine Impfung gegen die zuletzt dominante Variante durchaus ratsam. Denn diese würden laut Virologen wahrscheinlich auf Basis von Omikron entstehen, da sich das Virus in seiner Evolution „festgefahren habe“, wie Charité-Virologe Prof. Christian Drosten es gegenüber der Zeit nannte.