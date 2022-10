Straßenbahn stand jahrelang verborgen in einem Schacht unter der Erde

Eine alte Straßenbahn aus den 1960er Jahren wurde in Bonn aus einem Schacht geholt (Symbolbild). © Rainer Unkel / Imago

Mehrere Jahrzehnte stand eine alte Straßenbahn verborgen in einem Schacht in Bonn. Jetzt wurde die Bahn wieder ans Tageslicht geholt.

Bonn – Jahrelang war die Straßenbahn in Bonn unterwegs. Seit Mitte der 1960er Jahre drehte der sogenannte „Achtachser“ (auch DÜWAG-Gelenkwagen genannt) seine Runden durch Bonn und beförderte dabei tausende Fahrgäste. 1994 war Schluss, das Straßenbahn-Modell wurden durch neuere Züge ersetzt. Eine dieser mittlerweile historischen Straßenbahnen kam jetzt wieder zum Vorschein: Jahrzehntelang war sie in einem Schacht unter der Erde verborgen.

24RHEIN erzählt die Geschichte der Straßenbahn, die nach vielen Jahren wieder in Bonn auftauchte.

Bis vor kurzem befand sich Wagen 414 sicher verwahrt unterhalb von Bonn. Die Straßenbahn kann auf eine Laufleistung von insgesamt 1,4 Millionen Kilometer zurückblicken. (mlu)