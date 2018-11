Mann will Pferde auf Koppel besuchen - und erlebt Schock seines Lebens

Ein Mann will seine vier Pferde auf einer Koppel in der Nähe von Bonn besuchen - dabei erlebt er den Schock seines Lebens.

Bonn - Schlimme Nachricht, die auch bei hessischen Pferdefreunden für Schrecken sorgt: Ein Mann will in der Nähe von Bonn Pferde von der Koppel holen - und erlebt den Schock seines Lebens. extratipp.com* berichtet darüber.

Bonn: Mann geht auf Pferdekoppel und erlebt Schock seines Lebens

Was war passiert? Der Mann kam am Mittwochabend auf die Koppel in Hellenthal-Eichen (etwa 70 Kilometer südwestlich von Bonn entfernt) - dann der Schock: Eines seiner vier Pferde lag leblos auf der Weide und bewegte sich kaum noch. Der Mann bugsierte das Tier in den nahe gelegenen Stall, wo es kurz darauf tragischerweise starb.

Wegen Pferde-Tod nahe Bonn: Polizei sucht Irre, die Gift ausgestreut haben

Auf der Pferdekoppel in der Nähe von Bonn hatten Unbekannte ein grün-weißes Granulat ausgestreut - möglicherweise Gift! Vermutlich hat das Pferd davon gefressen und ist an den Folgen gestorben.

Besonders hinterhältig: Die Irren hatten das tödliche Zeug über mehr als 100 Meter Länge verteilt. Experten der Polizei untersuchen das Mittel nun, die Beamten ermitteln außerdem wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Hinweise an die Polizei unter Telefon (02251) 7990. Die extratipp.com*-Leser waren auch über folgende Meldung schockiert: Pferd zu Tode missbraucht? Grausamer Vorfall beschäftigt Polizei.

