Von wegen „Body Positivity“: Jugendliche trauen sich nicht ins Freibad

Von: Jennifer Köllen

Viele Jugendliche sind unzufrieden mit dem eigenen Körper, zeigen Studien. Das liegt auch an Instagram. (Symbolbild) © Imago

Sie sind unzufrieden mit ihrem Aussehen, finden sich dick: Manche Teenager schämen sich so sehr, dass sie den Sommer nicht genießen können. Die Gründe.

Bremen – Eigentlich sollte die Zeit im Kindes- und Jugendalter unbeschwert sein. Die einzige Sorge: eine Fünf in Mathematik oder Liebeskummer wegen eines Schwarms. Die Jahre sollten voll von Freude und Spaß sein – Sorgen hat man später schließlich genug. Als Erwachsener sehnt man sich zurück zu den Sommern voller Capri Sonne, Freibad-Pommes und den langen Tagen am See oder Freibad. Darum ist folgende Nachricht auch so traurig: Viele Jugendliche können die vielleicht schönste Zeit ihres Lebens gar nicht genießen. Weil sie an sich selbst und ihrem Körper zweifeln. Von wegen „Body Positivity“...

Von wegen „Body Positivity“: Jugendliche trauen sich mit ihrem Körper nicht ins Freibad

Gabriele Haselberger ist seit 2013 Beraterin bei einer Hotline für Essstörungen. Sie bemerkt einen Trend. „Ich höre immer häufiger von Jugendlichen, dass sie sich davor scheuen, sich zu zeigen. Vor dem Sommer rufen viele an und sagen, dass sie sich nicht ins Freibad trauen. Oft geht es um die Frage, wie sie ihr Äußeres verändern können“, erzählt sie im Gespräch mit Der Standard. Durch ein „Verschönern“ ihres Aussehens erhoffen sie sich vor allem eins: Anerkennung. „Sie glauben, wenn sie abnehmen, werden sie beliebter und besser anerkannt.“

Der Trend zur Optimierung, den Haselberger täglich erlebt, wird durch Studien bestätigt. Viele deutsche Kinder finden sich selbst zu dick, auch wenn sie eigentlich nicht übergewichtig sind, zeigt etwa das Ergebnis einer Studie der Universität Bielefeld unter Schirmherrschaft der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Instagram vs. „Body Positivity“: Zwei Trends, die das Selbstbewusstsein beeinflussen

Die Bewegung „Body Positivity“ hat sich eigentlich zur Aufgabe gemacht, diesem Trend entgegenzuwirken. Unterstützer setzten sich dafür ein, jeden Körper zu akzeptieren, unabhängig von seinem Aussehen. Das Ziel der Bewegung: Menschen zufriedener machen und das Selbstbewusstsein stärken. Die Message: Jeder ist schön so, wie er ist. Das finden immerhin 28 Frauen in Bremen, die sich zu einem „Oben Ohne“-Protest im Schwimmbad trafen – und die Oberteile abstreiften. Auf ihre Brüste schrieben sie: „All Boobs are beautiful“, also „Alle Brüste sind schön“.

Doch offensichtlich werden die Stimmen nicht laut genug, im Vergleich zu der Flut von meist bearbeiteten Bildern schlanker Frauen und durchtrainierter Männer, welche sich die Jugendlichen auf Sozialen Netzwerken wie Instagram ansehen.

Keine Chance für „Body Positivity“: Instagram macht Frauen so unzufrieden, dass sie sogar über eine OP nachdenken

Vor allem junge Frauen lassen sich von diesen Bildern beeinflussen, zeigt eine internationale Studie italienischer und britischer Forscher. Dafür befragten die Psychologen der Universitäten von Padua und Surrey 247 italienische Frauen im Alter zwischen 19 und 32 Jahren. Sie wollten wissen, wie das Ansehen von Instagram-Bildern die Frauen beeinflussen. Ihre Ergebnisse wurden im Fachmagazin Body Image veröffentlicht.

Die eine ist eine Ikone, die andere nur berühmt: Romy Schneider im Film „Das Mädchen und der Kommissar“ und Kim Kardashian (kreiszeitung.de-Montage) © United Archives/Zuma Press/imago

Das Ergebnis: Frauen, die besonders häufig auf instagram unterwegs waren, äußerten öfter den Wunsch, ihren Körper durch einen chirurgischen Eingriff verändern zu wollen. Sie waren also nicht nur unzufriedener mit ihrem Körper – sondern dachten sogar über eine Schönheits-OP nach. Das sind alarmierende Ergebnisse. Aber angesichts der derzeitigen Schönheitsideale für viele Frauen, welche die operierte Kardashian-Familie verehren, leider nicht verwunderlich. Natürliche Schönheiten, die früher verehrt wurden, sind gerade nicht angesagt. Um sich „endlich selbstbewusster zu fühlen“, hat sich auch Cheyenne Ochsenknecht mit nur 21 Jahren ihre die Brüste operieren lassen – was sie auf Instagram bekannt gab.

Studien zeigen: Viele Jugendliche durch Social Media belastet und unzufrieden mit ihrem Aussehen

Wenn Social Media schon junge Frauen so stark beeinflusst, kann man sich vorstellen, wie sehr soziale Netzwerke auf die Psyche von Jugendlichen einwirken. Eine Erhebung der DAK-Gesundheit 2020 in den Krankenhäusern ergab, dass 60 Prozent mehr Mädchen und Jungen aufgrund einer Adipositas behandelt wurden als im Vorjahr. Auch bei starkem Untergewicht sowie Magersucht und Bulimie nahmen die Zahlen zu.

Eine Untersuchung der Universität Heidelberg ergab: Nur acht Prozent der 144 befragten Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren waren zufrieden mit ihrer Figur. Mehr als 70 Prozent wären lieber dünner gewesen. Die Jugendlichen glaubten sogar, dass sie auch aus Sicht ihrer Eltern und Freundinnen abnehmen müssten.

Jugendliche finden sich zu dick: Das können Eltern tun – „Fat Talk“ ist falscher Weg

Doch wann beginnt eigentlich die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper – und was kann man als Eltern tun, damit sich die eigenen Teenager-Kinder so lieben, wie sie sind? Sven Schneider, Leiter der Abteilung Kindergesundheit der Universität Heidelberg, sagt zu spektrum.de: „Schon vor der Pubertät, mit etwa zehn Jahren, entwickeln Kinder eine Vorstellung davon, was sie attraktiv finden, und bewerten sich selbst.“

Das bedeutet, dass man als Elternteil spätestens dann aufpassen sollte, wie man zu Hause über seinen und andere Körper spricht. Problematisch sei laut Schneider der sogenannte „Fat Talk“: Also ein Gespräch darüber, ob man zugenommen hat. Etwa so: „Boa, ich hab so zugenommen.“ - „Quatsch, was soll ich sagen, schau dir mal meine Speckröllchen an!“ Studien zeigen, dass „Fat Talk“ den Abnehmzwang verstärken kann. Viele Menschen fühlen sich anschließend schlechter – auch die Zuhörer (im Teenager-Alter).

Jugendliche trauen sich nicht ins Freibad: Eltern sollen Selbstwertgefühl von Kindern stärken

Schneider empfiehlt: „Eltern sollten ihren Kindern ein gutes Selbstwertgefühl vermitteln, egal wie diese aussehen.“ Während Corona haben viele Kinder tatsächlich zugenommen. Doch eine Diät und ewiges Reden über das Essen sind nicht zu empfehlen. Besser: In Der Familie ausgewogen Kochen und das Essen genießen – und es nicht ständig zum Gesprächsthema machen.

Am besten: Sich als Elternteil selbst so anzunehmen, wie man ist. Damit der Kreislauf endlich durchbrochen wird. Und „Body Positivity“ wirklich in den Köpfen ankommt. Mit der Message: Du bist schön so, wie du bist.