Tornado am Bodensee: Gigantische Wassersäule ragt aus See - unglaubliches Video

Am Sonntagnachmittag wirbelte über dem Bodensee eine gigantische Wasserhose. Der Mitarbeiter eines Fährunternehmens filmte das Naturspektakel vom Bord eines Schiffes aus.

Friedrichshafen – Eine unglaubliche Aufnahme kursiert gerade im Netz. Am Sonntagabend hat ein Facebook-Nutzer das Video einer gewaltigen Wasserhose am Bodensee gepostet.

Bodensee-Tornado: Meterhohe Wassersäule ragt aus See - Video zeigt Unglaubliches

Der Mitarbeiter einer Fähre war zu diesem Zeitpunkt gerade auf der Überfahrt von Friedrichshafen nach Romanshorn in der Schweiz, als plötzlich eine meterhohe Wassersäule aus dem See ragte. Der See-Tornado erschien plötzlich wie ein Ungetüm am Horizont und muss gewaltige Wassermengen in die Luft gewirbelt haben.

In diesem Moment zückte der Mann offenbar blitzartig sein Smartphone und nahm das atemberaubende Video auf. Kurze Zeit später teilte er es auf Facebook.

Turbulent wird es auch in Sachen Wetter in der ersten Augustwoche. Die Hitze kommt zwar zurück, allerdings nur für einen Tag.

Extremer Sommer in Deutschland - August bringt neue Hitzewelle.

Der Schweizer Radiosender „fm1today“ klärte im Gespräch mit Meteorologe Patrick Suter, dass es sich bei dem Naturspektakel am Bodensee tatsächlich um eine Art Tornado handelte. Doch tritt das Phänomen über Wasser auf, spricht man eigentlich von einer Wasserhose.

Hätte sich das Spektakel an Land zugetragen, wären die Windgeschwindigkeiten offenbar viel größer gewesen. Für die Bewohner an den Uferstädten des Bodensees bestand aber keine Gefahr, so der Experte. Für Schiffe könnten solche Naturereignisse demnach aber sehr gefährlich werden.

Video: Riesige Wassersäule über Bodensee

Und noch eine Naturgewalt hat in der Region für Aufregung gesorgt: Mehrere Erdbeben haben in der Nacht die Bewohner am Bodensee aufgeschreckt.