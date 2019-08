Auf der Flucht: Häftling aus Gefängnis entkommen - So entwischte der 42-Jährige 

Ein Häftling ist am Donnerstagabend aus einem Gefängnis in Bochum geflohen. Die Polizei sucht den 42-Jährigen mit einem Großaufgebot. Nun ist klar, wie der Mann entwischen konnte.

Update von 11.45 Uhr: Der geflohene Häftling aus der JVA Bochum ist noch immer auf der Flucht, die Hintergründe seiner Flucht konnten nun jedoch weiter beleuchtet werden. Der 42-Jährige habe demnach offenbar seine Stellung als Sportwart für seine Flucht ausgenutzt.

Er habe nach bisherigen Erkenntnissen „Teile aus dem Sportbereich“ so zusammenmontiert, dass er sie als „Steighilfe“ benutzen konnte, um die fünf Meter hohe Gefängnismauer zu überwinden, sagte eine Sprecherin der Justizvollzugsanstalt am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Um welche Teile es sich dabei genau handelte, sei noch unklar.

Der 42-Jährige sei für die Wartung der Geräte in der Turnhalle zuständig gewesen und dabei nicht permanent überwacht worden. Wahrscheinlich sei er am Donnerstagabend über ein Oberlicht im zweiten Stock auf ein Vordach gesprungen, von dort in den Innenhof gelangt und dann über die Mauer geklettert. In diesem Bereich gebe es keine Kameraüberwachung. Wohin der 42-Jährige geflohen sein könnte, ist nicht bekannt.

Ursprungsmeldung vom 16. August 2019, 8.43 Uhr: Bochum - Ein Häftling ist am Donnerstagabend aus einem Gefängnis in Bochum geflohen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, überwand der 42-jährige Straftäter eine rund fünf Meter hohe Mauer und tauchte in den umliegenden Straßen unter.

Bochum: Häftling entwischt - Großfahndung der Polizei

Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Mann, auch Spürhunde und ein Hubschrauber sind an dem Einsatz beteiligt. Der Serbe sitzt wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls und schweren Raubes in der JVA. Er habe noch eine Haft bis 2021 zu verbüßen, hieß es weiter.

