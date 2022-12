Blackout in Deutschland: Notstrom für Festnetz und Mobilfunk unzureichend

Von: Johannes Nuß

Im Zuge der Energiekrise droht in Deutschland ein Blackout 2022, also ein großflächiger Stromausfall. Ist das der Fall, ist etwa auch der Notruf nicht erreichbar.

Berlin – In Deutschland droht aufgrund der Energiekrise im Zuge des Ukraine-Kriegs ein Blackout 2022. Tritt dieser Fall ein, dann könnte es im Zuge eines großflächigen Stromausfalls in Deutschland zu Chaos kommen. Dann ist nämlich auch die Kommunikation gestört und es kann beispielsweise nicht mehr über das Festnetz telefoniert werden. Sogar die Internetverbindung ist in diesem Falle weg. Das lässt die Alarmglocken schrillen. Denn, wie eine Recherche des Vergleichsportals Verivox nun ergeben hat, ist die Notstromversorgung für den Telekommunikationssektor in Deutschland alles andere als ausreichend.

Blackout in Deutschland: Notstromversorgung für Festnetz und Mobilfunk unzureichend

Ohne Strom sind nämlich bei einem Blackout in Deutschland Internet-Hardware wie Router und Modems nicht mehr einsatzfähig – anders als Laptops oder Mobiltelefone haben sie keine Akkus. Damit entfällt auch sofort das Festnetztelefon, weil alle modernen Anschlüsse in der Regel heute über einen Internetanschluss laufen.

Das Verwunderliche an der Sachse: Obwohl die Telekommunikationsnetze in Deutschland zur kritischen Infrastruktur gehören, sind deren Betreiber gesetzlich nicht verpflichtet, diese im Krisenfall durch Notstrom aufrechtzuerhalten. Die Bundesnetzagentur hat allerdings im August diesbezüglich einen Vorstoß gewagt und ein Strategiepapier vorgestellt. Beschlossen ist hier aber noch nichts.

Deutschland droht bei großflächigem Stromausfall Überlastung der Mobilfunknetze – Notrufe nicht möglich

Für das Mobilfunknetz trifft der Ausfall also im Prinzip ebenso zu, wenngleich es durch einen Batteriepuffer nach Auskunft der Netzbetreiber eine Ausweichmöglichkeit gibt. Demnach sind Mobilfunkstandorte „in der Regel“ mit einem Batteriepuffer ausgerüstet. Aber, keine Regel ohne Ausnahme: Bei weitem nicht alle Mobilfunkstandorte haben diese Ausrüstung, beispielsweise aus statischen Gründen, so die Netzbetreiber.

Und so droht bei einem Blackout in Deutschland auch der Totalausfall des Mobilfunknetzes. Zumindest mit einer Überlastung wird gerechnet, da bei einem großflächigen Stromausfall in Deutschland das Festnetz ausfallen würde. Im schlimmsten Falle wären auch Notrufe über das Mobilfunknetz nicht möglich, obwohl diese bevorzugt durch das Netz geleitet werden. Betroffen sind dann natürlich auch Warn-Apps, wie etwa „Nina“oder „Katwarn“.

Blackout in Deutschland: Sicherheitsbehörden vor Mobilfunknetz und Festnetz

Darüber hinaus geht es in diesem Fall um Zeit, denn irgendwann ist der Sprit für den Notstrom aufgebraucht. Dann muss das Notstromaggregat wieder betankt werden und in diesem Fall würden die Netzbetreiber mit den Sicherheitsbehörden, den Krankenhäusern, den Pflegeeinrichtungen und vielen anderen lebenswichtigen Einrichtungen konkurrieren. Die haben natürlich Vorrang.

Auch gibt es aktuell noch keine Möglichkeit, Mobilfunkmasten etwa mit Solarstrom zu versorgen. Die Technik ist in dieser Hinsicht schlicht noch nicht ausgereift und würde eine unterbrechungsfreie Stromversorgung nicht gewährleisten.

Großflächiger Stromausfall in Deutschland: batteriebetriebenes Radio und Notfallvorrat für zu Hause

Was ist also zu tun, bei einem Blackout in Deutschland bzw. einem großflächigen Stromausfall? Es ist ratsam, ein batteriebetriebenes Radio im Haus zu haben. Es ist davon auszugehen, dass die Behörden in im Falle eines Blackouts darüber Informationen an die Bevölkerung weitergeben.

Darüber hinaus ist es ratsam, etwa einen Notfallvorrat im Haus zu haben, damit man sich während des Blackouts selber versorgen kann. Schließlich ist es auch möglich, dass dieser länger als nur ein paar Stunden dauert. Wenngleich dies sehr unwahrscheinlich ist.