Sorge vor dem Blackout: Wie Sie bei einem Stromausfall noch an Ihr Geld kommen

Von: Patrick Mayer

In der Energiekrise wieder im Fokus: Bargeld als Zahlungsmittel. (Symbolfoto) © IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Finanzbehörden und Banken bereiten sich auf mögliche Strom-Blackouts in Deutschland vor. Was Sie jetzt zum Geldvorrat wissen sollten.

München/Frankfurt am Main – Sie haben sich längst durchgesetzt: elektronische und digitale Zahlungsmittel. Bargeldlos mit der EC-Karte oder mit der App vom Smartphone wie Apple Pay zu bezahlen, ist vielen mittlerweile lieber als ein Portemonnaie voller Geldscheine bei sich zu tragen. Doch: In der aktuellen Energiekrise mit noch nicht vorhersehbaren Entwicklungen wird der Trend plötzlich zum Risiko.

Risiko Strom-Blackout: Experten raten zu Vorrat an Bargeld daheim

Obwohl zum Beispiel die Gasspeicher Deutschlands wieder voll sind, werden Blackouts – also Stromausfälle – nach wie vor nicht gänzlich ausgeschlossen. So riet zum Beispiel Bundesinnenministerin Nancy Faeser den Deutschen in den vergangenen Monaten wiederholt zu Notvorräten, nicht wissend, wie lange der Ukraine-Krieg mit seinen globalen Folgen noch dauert. Experten empfehlen indes auch einen Notvorrat an Bargeld im Haushalt, berichtet merkur.de.

So empfiehlt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK), immer eine „ausreichende Menge Bargeld“ für einen etwaigen Notfall zu Hause zu haben. Laut BKK richtet sich der Bedarf nach der Haushaltsgröße, eine konkrete Summe wird nicht genannt. Genauer wird dagegen zum Beispiel der Oberösterreichische Zivilschutz aus dem Nachbarland. Die Behörde rät laut Berliner Morgenpost zu 500 Euro in kleinen Scheinen pro Haushalt.

Im Video: Notfallpläne für Strom-Blackouts - Wie Deutschland den Zugang zu Bargeld sichern will

Aber: Kann ich im Falle eines Blackouts überhaupt noch genug Geld abheben? Wenn der Strom für Bankautomaten fehlt? Was ist mit dem Bezahlen, wenn Geräte für Kartenzahlung nicht mehr aufgeladen werden können, zum Beispiel in der Gastronomie oder im Einzelhandel?

Geld abheben trotz Stromausfall? Schalter wird wieder zur Alternative für Geldautomaten

Finanzbehörden und Banken in Deutschland bereiten sich jedenfalls vor und arbeiten an Notfallplänen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, plant die Deutsche Bundesbank aus Frankfurt am Main, ihre Bargeldbestände aufzustocken. Reuters beruft sich laut Business Insider auf „vier an dem Plan beteiligte Personen“. Die Bundesbank sei mit ihren aktualisierten Vorräten auf eine sehr hohe Nachfrage vorbereitet, heißt es demnach.

Abheben ginge also weiter, aber eben nur vor Ort bei der Bank am Schalter. Klingt wie aus einer anderen Zeit. Erster Haken: Etliche Kreditinstitute haben in den vergangenen Monaten und Jahren wegen der fortschreitenden Digitalisierung viele Filialen geschlossen. Ein Beispiel ist die Commerzbank in München. Diese schloss beispielsweise ihre stark frequentierten Filialen in der Sonnenstraße am Rande der Altstadt, am Beginn der Landsberger Straße nahe der Theresienwiese und in der Fraunhoferstraße in der Isarvorstadt zwischen Glockenbachviertel und Gärtnerplatzviertel. Im Bereich der Niederlassung München schließt die Commerzbank bis Ende des Jahres insgesamt 15 Filialen. Und auch am Personal wird offenbar gespart. Die Folge: Lange Schlangen vor der Filiale am Hauptbahnhof.

Geldnot bei Stromausfällen? Auch die Sicherstellung von Bargeld hat ihre Tücken

Auch deshalb empfiehlt sich vielerorts, Vorräte an Bargeld Zuhause anzulegen. Es gibt wohl einen zweiten Haken: Sicherheitsfirmen, die das Bargeld von A nach B transportieren, könnten zur Schwachstelle werden. Denn: Nach Angaben der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW), erklärt Reuters, sei der vorrangige Zugang zu Treibstoff und Telekommunikation während eines Stromausfalls nicht umfassend durch Gesetze geregelt. Ergo: Die Sicherheitsfirmen sind (noch) nicht als systemrelevant eingestuft.

Immerhin: Die Banken halten einen flächendeckenden Stromausfall für „unwahrscheinlich“, teilte die Deutsche Kreditwirtschaft auf Anfrage von Reuters mit. Am Ende hilft wohl nur der Bargeld-Vorrat Zuhause vor unangenehmen Überraschungen. (pm)