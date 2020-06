„Black lives matter“: Tausende demonstrieren im Südwesten gegen Rassismus und Hass

Nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd demonstrieren Menschen weltweit gegen Rassismus. Auch in Baden-Württemberg und Stuttgart versammelten sich Tausende zu friedlichen Demos.

Seit dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd ist die Bewegung „ Black lives matter " auch in Baden-Württemberg angekommen.

Stuttgart (BW24* berichtete) und anderen Städten demonstrierten weit über 10.000 Menschen gegen Rassismus und Hass. Die Teilnehmerzahl der Demonstrationen in Baden-Württemberg überschritten die angekündigten Zahlen teilweise um ein Vielfaches.

Stuttgart - In Stuttgart kam es bereits an Pfingsten zu einem Vorfall, der direkt mit der aktuellen Situation in den USA in Verbindung stand. Ein Polizei-Einsatz in der t wegen einem 18-Jährigen mit dunkler Hautfarbe eskalierte die Situation. Angestachelt durch den Fall George Floyd drehte eine Menschenmenge durch und legte sich mit der Polizei an (BW24* berichtete).

Am Wochenende versammelten sich Tausende zu Anti-Rassismus Demonstrationen in Baden-Württemberg. Der gewaltsame Tod des afroamerikanischen George Floyd führte zu einer Welle der Empörung - auch in der Landeshauptstadt Stuttgart*. In den Großstädten des Bundeslandes überschritten die Teilnehmerzahlen zum Teil deutlich die zuvor angekündigte Menge. Die Protestaktionen verliefen weitgehend friedlich, es habe aber auch Angriffe auf die Polizeikräfte gegeben, berichtete die Deutsche-Presse Agentur (dpa) am Sonntag.

„Black lives matter“: Demonstrationen in Baden-Württemberg

Laut der dpa kündigten die Veranstalter die Anti-Rassismus-Demonstrationen in Baden-Württemberg ursprünglich als „Silent Demos“ an. Geplant war, die stillen Demonstrationen ganz ohne Reden, Parolen und Musik durchzuführen und nur mit Transparenten und Körpersprache auf das Rassismus-Problem aufmerksam zu machen. Die Proteste unter den Mottos „Black lives matter“ (Schwarze Leben zählen) und „Justice for George Floyd“ (Gerechtigkeit für George Floyd) liefen jedoch nicht still ab.

Auslöser für die Demonstrationen in Baden-Württemberg war der gewaltsame Tod von George Floyd. Der Afroamerikaner starb am 25. Mai in den USA, nachdem ein Polizist minutenlang auf seinem Hals gekniet hatte. Entgegen der ursprünglichen Ankündigungen gab es in Stuttgart Reden, Musik und Protestrufe gegen Rassismus und Hass. Teilnehmer der Demonstration zogen durch die Straßen der Landeshauptstadt. Am Abend, nach der eigentlichen Protestaktion, kam es zu einigen Zwischenfällen.

Demonstrationen in Baden-Württemberg: Idee einer jungen Frau aus Stuttgart

Die Demonstrationen in Baden-Württemberg nahmen ihren Anfang mit der Idee einer jungen Frau aus Stuttgart. Nadia Asiamah meldete die Demo in der Landeshauptstadt an - geplant zunächst als „Silent Demo“. „Für mich war es nicht genug, wenn man auf Social Media postet. Man muss mehr dafür tun“, sagte die 22-Jährige der dpa. Anfangs suchte Asiamah nur etwa 20 Unterstützer. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass deutlich mehr Menschen teilnehmen wollten. Die Stuttgarterin erhielt auch Unterstützung aus anderen Städten in Baden-Württemberg. Die Landeshauptstadt Stuttgart diente als Vorbild für die weiteren „Black lives matter“-Demonstrationen.

In Stuttgart selbst meldeten sich etwa 700 Menschen zu der Protestaktion unter dem Motto „Black lives matter“ an. Die Polizei Stuttgart* meldete jedoch Tausende Demonstranten auf dem Schlossplatz vor der Staatsoper. In Mannheim überstieg die Zahl der Teilnehmer die angekündigte Menge um ein Vielfaches. Statt 1000 Menschen nahmen rund 6000 Teilnehmer an der Demonstration in Baden-Württemberg teil. In Karlsruhe nahmen rund 3000 Menschen Teil und auch in anderen Städten in Baden-Württemberg gingen Tausende Menschen auf die Straße - etwa in Tübingen und Konstanz.

Rassismus-Demonstrationen in Baden-Württemberg: Ein altbekanntes Problem

Der Grund für die Demonstrationen in Baden-Württemberg unter dem Motto „Black lives matter“ ist ein altbekanntes Problem. „Ich stehe heute hier, weil der Traum von Martin Luther King nicht in Erfüllung gegangen ist“, sagte einer der Veranstalter Lionel Njoya in Stuttgart. „[Der gewaltsame Tod von George Floyd, die rechtsextremen Taten in Halle und Hanau] sind Teil einer langen Serie von Diskriminierung, rechtem Terror und Rassismus. Ist es noch ein Einzelfall, wenn es ständig irgendwo passiert?“, fragte Njoya. Im begegne Rassismus im Zug, in den Medien, im Urlaub oder auch im Fitnessstudio. „Wann seht ihr mich endlich als Subjekt und nicht als Vertreter einer Gruppe an?“, fragte Njoya weiter.

In der Landeshauptstadt seien die Demonstrationen unter dem Motto „Black lives matter“ ein großes Anliegen für viele gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Beschäftigung mit diesem Thema zeigt auch ein in Stuttgart aufgetauchtes Graffiti. Unbekannte gedachten dem durch Polizeigewalt getöteten George Floyd mit dem riesigen Kunstwerk*. Die Landeshauptstadt unterstützte diese Aktion und plant keine Maßnahmen gegen die Künstler.

