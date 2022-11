Black Friday bei Amazon, Saturn & Co.: Das sind die besten Weihnachtsgeschenke-Deals

Von: Lucas Maier

Geschenke zu Weihnachten können rund um den Black Friday günstig erworben werden. Amazon, Otto und Saturn haben die ganze Woche Preisschlager im Angebot.

Berlin – Rund einen Monat vor Weihnachten ist es wieder so weit: Der Black Friday steht ins Haus. Doch mittlerweile beschränkt sich die Schnäppchenjagd nicht nur auf einen Tag. In der Black Week warten Amazon, Saturn und andere Händler bereits ab Montag (21. November) mit Schnäppchen und Rabattaktionen auf. Geschenke für Weihnachten 2022 können in dieser Zeit günstig gekauft werden.

Der Internetgigant Amazon wirbt damit, dass in der Black-Friday-Woche bis zu 50 Prozent gespart werden könne. Dabei gibt es neben den regulären Rabattaktionen auch sogenannte Blitzangebote, wie es auf der Website des Anbieters heißt. Das Besondere an den Blitzangeboten ist, dass diese nur für eine begrenzte Zeit und auch nur für eine begrenzte Anzahl an Produkten gelten. Das berichtet hna.de.

Geschenke für Weihnachten in der Black Friday Week: Preisschlacht bei Amazon, Otto und Saturn

Nicht nur bei Amazon gibt es die gesamte Woche über Angebote zu reduzierten Preisen. Der Versandhandel Otto hat ebenfalls bis zum Montag (28. November) Black-Friday-Angebote. Ähnlich handhabt es der Elektronikfachhandel Saturn, mit seinen Black-Week-Angeboten. Damit steht auch Technik-Geschenken zu Weihnachten nichts mehr im Weg.

Doch nicht jedes Black-Friday-Angebot lohnt sich. Vor Fake-Angeboten auf Amazon warnt unter anderem die Verbraucherzentrale. Mit sechs Tipps wird das Online-Shopping zum Black Friday laut den Verbraucherschützern sicherer.

Black Friday bei Amazon: Von der Kaffee-Maschine bis zum PC-Zubehör – Weihnachtsgeschenke für jeden Geschmack

Ob Kaffee-Maschine oder PC-Zubehör: Beim Internetriesen Amazon erstrecken sich die Angebote in der Black Friday Woche über fast alle Produkt-Kategorien.

Black Friday Week bei Otto: Teilweise über 40 Prozent Preisnachlass – Günstig Weihnachtsgeschenke bestellen

Nicht nur bei Amazon gibt es Rabatte zur Woche des Black Friday. Der Versandhandel Otto hat ebenfalls einen Preisnachlass von teils über 40 Prozent angekündigt. Auf früh entschlossene Einkäufer warten vor Weihnachten 2022 wahre Schnäppchen.

Otto Deals in der Black Friday Woche – Weihnachtsgeschenke von Steppjacke bis Boxspringbett

65 Prozent Rabatt: Eine Steppjacke aus dem Hause Nordcap gibt es bei Otto in dieser Woche für 34,99 Euro statt 99 Euro (UVP) zu kaufen.

Eine gibt es bei Otto in dieser Woche für 34,99 Euro statt 99 Euro (UVP) zu kaufen. 56 Prozent Rabatt: Wer nach einem Geschenk für Kinder ab 5 Jahren sucht, bekommt bei Otto das Lego Classic Set mit 1100 Konstruktionsspielsteinen für 22 Euro statt 49,99 Euro (UVP).

Wer nach einem Geschenk für Kinder ab 5 Jahren sucht, bekommt bei Otto das mit 1100 Konstruktionsspielsteinen für 22 Euro statt 49,99 Euro (UVP). 31 Prozent Rabatt: Von Bose gibt es den SoundLink Micro Portable-Lautsprecher aktuell für 89,99 Euro statt 129,95 Euro (UVP).

Die Produkte des Versandhandels Otto sind seit dem Jahr 1995 im Online-Handel verfügbar, wie es auf der Website des Anbieters heißt. Zuvor waren die Waren lediglich über einen Katalog zu bestellen.

Black Friday bei Saturn: Hier können Schnäppchen für Weihnachten 2022 abgestaubt werden

Der Elektronikgigant Saturn springt ebenfalls auf den Rabatt-Zug in der Woche des Black Friday auf. In 14 verschiedenen Kategorien können Kundinnen und Kunden bis zum 27. November (Black Friday Weekend) Geschenke für Weihnachten 2022 vergünstigt kaufen, wie Saturn in einer Mitteilung schreibt.

Saturn Deals in der Black Friday Woche – An Weihnachten 2022 darf auch Elektronik unter dem Baum nicht fehlen

59 Prozent Rabatt: Für 16 Euro anstatt der ursprünglichen 39,99 Euro (UVP) bekommen Kundinnen und Kunden eine Gamingmaus von Razer .

Für 16 Euro anstatt der ursprünglichen 39,99 Euro (UVP) bekommen Kundinnen und Kunden eine . 20 Prozent Rabatt: Ein Lenovo Tab M10 Plus der dritten Generation gibt es derzeit für 229 Euro anstatt 289 Euro (UVP).

Ein gibt es derzeit für 229 Euro anstatt 289 Euro (UVP). 50 Prozent Rabatt: 149 Euro kostet aktuell die Samsung Galaxy Watch4. Die UVP liegt bei 299 Euro.

Die Rabattaktionen im November sind Teil des „MEHRvember“. Im Rahmen der Aktion hat Saturn bereits zu Anfang des Monats November Produkte zu günstigeren Konditionen angeboten.

Black Friday: An der Rabattschlacht vor Weihnachten 2022 gibt es auch Kritik

Nicht alle Angebote, die zum Black Friday nach Schnäppchen aussehen, sind auch wirklich günstiger, warnt die Nachhaltigkeitsplattform Utopia. Dabei bezieht sich das Portal unter anderem auf eine Auswertung der ZDF-Produktion Wiso aus dem Jahr 2018. Wer Geschenke für Weihnachten 2022 kauft, sollte sich bei den Black Friday Rabatten vor Fake-Angeboten in Acht nehmen.

„Ein Tag, der günstige Preise verspricht, sie aber nicht bietet“, zitiert die Plattform das Ergebnis der Auswertung. Das ZDF Wiso-Team hat für die Analyse die Preise zwei Monate vor und vier Monate nach dem Black Friday unter die Lupe genommen.

Mit dabei bei der Preisschlacht zum Black Friday ist auch der Supermarktgigant Lidl und sein Konkurrent Aldi. (Lucas Maier)