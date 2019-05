Bischof Opfer einer Schmutzkampagne – Flyer in mehreren Städten verteilt

Der Bischof des Bistum Limburg wird bereits zum zweiten Mal Opfer einer Schmutzkampagne. In Teilen Deutschlands sind am Wochenende Flyer aufgetaucht, die gegen Georg Bätzing gerichtet sind.

Limburg - Das Bistum Limburg hat erneut wegen einer "entwürdigenden und menschenverachtenden" Kampagne gegen Bischof Georg Bätzing juristische Schritte eingeleitet. Gegen den katholischen Geistlichen gerichtete Flyer seien am Wochenende in Limburg, Köln und möglicherweise auch in Süddeutschland aufgetaucht, sagte ein Sprecher des Bistums am Mittwoch.

Bistum Limburg kennt den Autor der Flyer – Nicht der erste Angriff auf Bischof Georg Bätzing

"Das ist eine komplett neue Sache, wir kennen den Autoren." Er sei nun von Rechtsanwälten aufgefordert worden, eine Unterlassungsverpflichtungserklärung zu unterzeichnen und die Flyer nicht weiter zu verbreiten. Hintergrund ist die Diskussion in der katholischen Kirche, Segensfeiern unter anderem auch für homosexuelle Lebenspartnerschaften zuzulassen.

Der Autor hatte nach Angaben des Bistumssprechers den Bischof bereits als Unterstützer der "Abtreibungsindustrie" bezeichnet. Hiergegen war Bätzing erfolgreich juristisch vorgegangen, wie fnp.de* berichtet.

