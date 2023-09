Bis zu 27 Grad in NRW: Das Wochenende wird wieder sommerlich

Teilen

Am kommenden Wochenende soll es in NRW wieder sommerlich werden (Symbolbild). © Roberto Pfeil/dpa

Nach Unwettern am Dienstag und einem Temperatursturz am Mittwoch wird das Wochenende wieder sehr warm. In NRW sind dann sogar wieder bis zu 27 Grad möglich.

Mehr zum Thema Nach Unwetter in NRW: Sommer feiert am Wochenende ein Mini-Comeback

Köln – In Nordrhein-Westfalen ist es aktuell deutlich abgekühlt. In einigen Regionen werden am Mittwoch und Donnerstag nur knapp 20 Grad erreicht. Ein deutlicher Gegensatz im Vergleich zur Hitzewoche davor, wo es gleich mehrere Tage am Stück mit 30 Grad oder mehr gab. Ganz so heiß wird es im September wohl nicht – trotzdem deutet sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ein kleines Sommer-Comeback für das Wochenende an. Am Samstag sind bei viel Sonnenschein wieder bis zu 27 Grad in NRW möglich.

24RHEIN verrät, wie das Wetter in NRW am Wochenende und darüber hinaus werden soll.