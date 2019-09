Toter bei Techno-Festival - Sind Drogen die Ursache?

Bei einem Techno-Festival in Bingen ist ein Besucher gestorben. Die Veranstaltung wurde daraufhin abgebrochen.

Bingen - Beim „Palazzo Summer Festival“ in Bingen am Rhein (Landkreis Mainz-Bingen) kam es in der Nacht zum Sonntag (15.09.2019) zu einem Todesfall. Grund dafür waren vermutlich Drogen, die der tödlich Verunglückte konsumiert haben soll. Das Festival ist daraufhin abgebrochen worden.

Ein 35-jähriger Mann aus Hessen sei zunächst auf dem Festival kollabiert. Er hätte zwar von den Rettungskräften noch wiederbelebt werden können, sei dann aber im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit.

Toter bei Festival in Bingen: Waren Drogen Schuld?

Mindestens zwei weitere Besucher des „Palazzo Summer Festivals“ in Bingen am Rhein seien ebenfalls zusammengebrochen. Auch sie klagten laut Polizei über Übelkeit und kamen in Krankenhäuser. Die Kripo prüfe einen Zusammenhang mit Drogen, insbesondere mit Ecstasy-Pillen.

+ Die braunen Pillen, die die Polizei auf dem Festival in Bingen gefunden hat, sind dem Logo der Automarke „Audi“ nachempfunden. © Polizei Bingen

Ermittler hätten noch in derselben Nacht hellgrüne und braune Tabletten im Zusammenhang mit der Veranstaltung sichergestellt. Die braunen Pillen sind dem Logo der Automarke „Audi“ nachempfunden. Die grünen Pillen zeigen das Logo der nordamerikanischen Football-Profiliga NFL. Die Polizei Bingen warnte „eindringlich vor deren Konsum“. Die Kriminalinspektion Bad Kreuznach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mann stirbt bei Festival in Bingen: Experten warnen vor hoch dosierten Drogen

Das Festival für elektronische Musik habe laut Veranstalter rund 1500 Besucher gehabt und war Teil der Veranstaltungsreihe „Tanz der Familie“, die schon seit zehn Jahren stattfindet.

+ Die grünen Pillen, die auf dem Festival in Bingen gefunden wurden, zeigen das Logo der nordamerikanischen Football-Profiliga NFL. © Polizei Bingen

Experten hatten Ende August davor gewarnt, dass derzeit Ecstasy-Pillen im Umlauf, die derart hoch dosiert sind, dass selbst der Konsum von ein bis zwei Pillen schon zum Tod führen könnte.

