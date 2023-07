„Unverschämte Preise“ – Bis zu 8 Euro für ein großes Pils: So teuer ist Bier auf Sylt

Von: Dagmar Schlenz

Teilen

Alles wird teurer – aber hat man es auf Sylt zu weit getrieben? Pils vom Fass oder Sixpack – so hoch sind die Bierpreise auf der beliebten Ferieninsel.

Sylt – Bier ist ohne Zweifel eines der Lieblingsgetränke der Deutschen. Ob daheim auf dem Sofa oder im Urlaub mit Blick auf das Meer: Ein kaltes Pils (mit oder ohne Alkohol) schmeckt immer, auch wenn sich die beliebtesten Biermarken je nach Bundesland unterscheiden. Auf der Nordseeinsel Sylt vergeht so manchem Gast angesichts der Preise allerdings gerade der Bierdurst.

Name: Sylt (friesisch Söl, dänisch Sild) Kreis: Nordfriesland Fläche: 99,14 km² Einwohner: 18.584 (2022) – 193,7 Einwohner/km² Übernachtungsgäste pro Jahr: 762.177 (2022, Quelle: Statistische Ämter der Bundesländer)

Bierpreise in Luxus-Bar auf Sylt: Kleines Pils kostet 5,50 Euro

Wie in vielen Urlaubsdestinationen ist auch auf der Nordseeinsel Sylt die Preisspanne für Bier ziemlich groß. So zahlen Gäste im „Friends“ auf der Promenade in Westerland für 0,4l Bier 5,50 Euro, das sind umgerechnet 13,80 Euro pro Liter. Nur ein paar Schritte weiter, im Nobel-Hotel Miramar, dessen Hotelbar kürzlich Ziel einer Farbattacke der „Letzten Generation“ wurde, bekommt man für 5,50 Euro gerade mal ein kleines Pils (0,25l). Das „große“ Pils (0,3l) kostet in der Luxus-Bar 6,50 Euro – damit liegt der Bierpreis bei 21,67 Euro bis 22 Euro pro Liter.

Zum Vergleich: Im Supermarkt kostet ein Liter Bier im Durchschnitt zwischen 1,50 und 2,30 Euro. Aber nicht in allen schicken Lokalen auf Sylt gehen die Bierpreise durch die Decke. In „Hardy’s Bar und Restaurant“, das laut restaurant-ranglisten.de zu den fünf besten Restaurants auf Sylt gehört, sind die Preise moderat. Ein kleines Pils (0,25l) gibt es für 3,50 Euro, für ein großes Bier (0,4l) werden 5 Euro fällig. Das entspricht einem Literpreis von 12,50 bis 14 Euro.

Urlauber müssen auf der Nordseeinsel Sylt teilweise happige Preise für Bier bezahlen. (24hamburg-Montage) © Dagmar Schlenz

Bierpreise auf Sylt: Großes Pils für 7,50 bis 8 Euro – „Nicht akzeptabel“

Teilweise hängt der Bierpreis sicherlich auch von der Lage des jeweiligen Lokals ab. Ist das Bier zum Beispiel auf den Campingplätzen auf Sylt günstiger als an der Promenade? Im Lokal „Die Osteria - S52 Seaside“ am Campingplatz Westerland werden für 0,3 Liter Pils vom Fass 5 Euro fällig, 0,5 Liter kosten 7,50 Euro. Das sind umgerechnet zwischen 15 und 16,66 Euro pro Liter. „Nicht akzeptabel“, findet ein Gast in einer Bewertung auf Google. „Dazu bin ich nicht bereit und werde nicht wiederkommen.“

Dazu bin ich nicht bereit und werde nicht wiederkommen.

Andere schließen sich in aktuellen Bewertungen auf Google an. „Wir sind zwar auf Sylt und hier ist vieles teurer....aber 7,50€ für ein 0,5 l Bier aus der Eifel! Das hat mit einem sportlichen Preis nix mehr zu tun!“ schreibt ein Gast. Auch ein anderer beschwert sich über die „unverschämten Getränkepreise“. Aber die Osteria ist kein Einzelfall auf der Promi-Insel Sylt: im Nobel-Ort Kampen zahlt man zum Beispiel bei „Manne Pahl“ für ein kleines Bier (0,25l) 4,10 Euro, das große Bier (0,5l) kostet dort 8 Euro, was einem Literpreis zwischen 16 und 16,40 Euro entspricht.

Sixpack Bier auf Sylt für 25 Euro – doch es geht auch günstiger

Bei den Preisen für Fassbier steigt mancher Sylt-Urlauber auf Selbstversorgung um – doch auch für Flaschenbier variieren die Preise extrem. In List auf Sylt zahlt man nicht nur 25 Euro für ein Schnitzel, sondern auch für einen Sixpack Bier. Den 25-Euro-Sixpack gibt es in der „Watt“-Brauerei, die Bier aus reinem Nordseewasser-Kondensat braut. Das entspricht einem Literpreis von 12,66 Euro. Dafür hat man dann mit „WATT’n Pale“, „WATT Blondes“ oder „WATT Dunkles“ ein originelles Mitbringsel für Bierliebhaber im Gepäck.

Handgemachtes Craft-Bier ist natürlich immer teurer als Bier aus der Großbrauerei. Das bekommt man auch im Supermarkt auf Sylt zu „normalen“ Preisen. Im Famila-Markt in Westerland kostet ein Sixpack Bier zum Beispiel zwischen 4,29 und 5,99 Euro, das sind umgerechnet 2,16 bis 3,02 Euro pro Liter. So wird dann auch der Tagesausflug nach Sylt noch günstiger.