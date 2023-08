„Ich liebe Action, ich brauche Hektik“: 88-jährige Münchnerin arbeitet noch immer im Biergarten

Sie denkt noch nicht ans Aufhören

Mit 88 Jahren denkt Inge Kaufmann noch lange nicht ans Aufhören. Die Seniorin arbeitet in der Schwaige Fürstenried und will dort bleiben bis sie 100 ist.

München - Nein, Ruhestand ist so gar nix für Inge Kaufmann. Mit 87 Jahren nicht, und mit 88 wird das nicht anders sein. Denn morgen feiert die umtriebige Dame Geburtstag. Wo sie feiern wird? Klar: in der Einkehr zur Fürstenrieder Schwaige. Mal schauen, ob sie für ein paar Minuten hinter der Kasse des Biergartens hervorkommt. Denn hier trifft man sie bei schönem Wetter an.

Seit zehn Jahren gehört Inge zur Schwaige, doch in der Gastronomie ist sie schon seit 74 Jahren. „Ich war in der Schweiz, in der französischen Schweiz, in Stuttgart, habe in Berlin gearbeitet, wo ich geboren bin. Und seit 1961 bin ich in München. Wie der Bayer bekanntlich sagt, in der schönsten Stadt der Welt. Hier bin ich hängen geblieben“, erzählt uns die Seniorin und schmunzelt.

88- jährige Inge Kaufmann feiert Geburtstag: Fürstenrieder Schwaige ist für sie etwas Besonderes

Die Schwaige sei etwas ganz Besonderes, schwärmt sie. „Ich habe ganz wunderbare Kollegen, und die Gäste sind unglaublich nett und liebenswürdig. So etwas habe ich nicht überall erlebt.“ Die Stammgäste kennt sie alle mit Namen. Klar, dass da auch viele private Themen zur Sprache kommen, man mag sich schließlich und vertraut sich.

+ Die 88-jährige Inge Kaufmann arbeitet in der Schwaige Fürstenried mit Leib und Seele. © Sigi Jantz

„Oh ja, da schütten mir schon viele ihr Herz aus“, weiß die Seniorin. Da sitzt fast schon so etwas wie eine große Familie unter den schattigen Kastanien. Und um was geht’s, ohne die Privatsphäre zu verletzen? „Meistens handelt es sich um Krankheitsgeschichten, aber auch Geldsorgen und die explodierenden Kosten sind ein Thema.“ Gab es denn nie Ärger mit einem Gast? Inge Kaufmann muss da ein paar Jahre zurückdenken. „Einmal, ja. Aber wir konnten das dann ganz friedlich lösen.“

„Ich liebe Action, ich brauche Hektik“: 88-Jährige arbeitet noch immer im Biergarten

Hektik? Bitte gerne! „Ich liebe Action, ich brauche Hektik“, lacht das Bald-Geburtstagskind. Der Hit im Biergarten seien übrigens die Spareribs. „Die macht unser Koch ganz besonders gut, und dafür kommen die Leute sogar bis aus der Stadt zu uns“, sagt die 87-Jährige und zeigt mit ihrer Formulierung ganz nebenbei, dass man sich eben nicht als „Stadt“ sieht.

Ob die Kollegen etwas zu ihrem Geburtstag auf die Beine stellen werden oder überhaupt dran denken? „Ich habe keine Ahnung“, sagt Inge und lacht. „Aber ich weiß, dass alle Stammgäste meinen Geburtstag wissen.“ Das heißt natürlich nicht, dass sie morgen die Arbeit liegen lässt, um sich feiern zu lassen. „Wenn das Wetter schön ist, dann arbeite ich neun, zehn Stunden. Das macht mir gar nix aus.“ Und wie lange will sie das noch so actionlastig weitermachen? „Ich habe einen Plan: Ich möchte 101 Jahre alt werden. Bis zum 100. Geburtstag arbeite ich hier, und das letzte Lebensjahr komme ich zu Besuch und ärgere die anderen Gäste“, lacht sie.

Biergarten-Kraft mit Leib und Seele: Inge Kaufmann will 101 Jahre alt werden

Wetten, dass niemand Inges Wiegenfest vergisst? Die Gäste nicht, die Kollegen nicht, und das Wirtepaar Suzanne und Andreas Stutzki sowieso nicht. „Sie ist ein Mensch und eine Kollegin, wie man sie sich nicht besser wünschen kann“, sagt das Paar. Und hofft, dass Inge ihre Energie noch viele Jahre lang unter die Menschen bringt.

