Kann das schmecken? Brauerei aus Deutschland macht Bier aus Pulver und Wasser

Wird Bier künftig gerührt statt gezapft? Eine Brauerei in Brandenburg entwickelt Pulverbier (Symbolbild). © Felix Hörhager/picture alliance/dpa/Symbolbild

Eine Traditionsbrauerei aus Brandenburg entwickelt ein Bier ohne Alkohol und Kohlensäure. Ziel des Unterfangens ist offenbar mehr Nachhaltigkeit.

Neuzelle – Wird Bier künftig gerührt, statt gezapft? Die Klosterbrauerei Neuzeller in Brandenburg braut seit vielen Jahrhunderten Bier. Jetzt entwickelt das 1589 gegründete Traditionsunternehmen eine Kreation, die so manchem Bierliebhaber Tränen in die Augen treiben könnte: Pulverbier ohne Alkohol und Kohlensäure. Was auf den ersten Blick nicht nach einem Erfolgsrezept klingt, könnte einen bestimmten Markt ansprechen, glaubt der Geschäftsführer

Firma: Klosterbrauerei Neuzeller Gründungsdatum: 1589 Produktionsmenge pro Jahr (eigene Angaben): ca. 45.000 Hektoliter Bier Geschäftsführer: Helmut Fritsche & Stefan Fritsche

Mit Bier aus Pulver will Brauerei „nachhaltigste Brauerei der Welt werden“

Die neue Kreation der Klosterbrauerei Neuzeller wird nicht gebraut, sondern aus Pulver und Wasser angerührt. Die Geschäftsidee ähnelt zwar optisch und geschmacklich Bier, enthält allerdings weder Alkohol noch Kohlensäure. Dabei geht es der Brauerei eigenen Angaben zufolge um Nachhaltigkeit. „Wir wollen das Bierpulver entwickelt, einfach weil wir uns den Transport ersparen wollen. Wir wollen die nachhaltigste Brauerei der Welt sein“, sagte Inhaber und Geschäftsführer Stefan Fritsche der Nachrichtenagentur AFP. „Wenn wir nur den Geschmack transportieren, das wäre perfekt“, habe man sich laut Fritsche überlegt, daraus sei die Idee des Pulvers entstanden. 90 Prozent der Transportkosten würden so eingespart.

Bier ohne Alkohol und Kohlensäure: Brauerei sieht Millionen Menschen als Zielgruppe

Mit skeptischen Reaktionen im Biertrinkerland Deutschland rechne die Brauerei. Doch der Markt für alkoholfreies Bier ist in den vergangenen Jahren auch hierzulande gewachsen. Neuzeller sieht zudem ein Absatzpotenzial von mehreren Hundert Millionen Menschen im Ausland, etwa im Oman oder Saudi-Arabien. „Man muss nicht immer mit Alkohol arbeiten“, so Fritsche. In Zukunft könne man sich jedoch eine Version des Pulverbiers mit Alkohol und Kohlensäure vorstellen, hieß es. Die Entwicklungen sollen bereits laufen.

Am Ende bleibt offen, ob die Klosterbrauerei Neuzeller ihre neue Kreation als Bier vermarkten darf, schließlich gilt in Deutschland das Reinheitsgebot. Demnach darf Bier nur aus Hopfen, Malz, Hefe und Wasser hergestellt werden. In der Vergangenheit hatten bereits andere Brauereien ähnliche Versuche gestartet, Pulverbier zu vermarkten und waren damit gescheitert. Doch wer weiß, vielleicht ist der Markt nun bereit für die neue Kreation. Ob es das Neuzeller-Pulverbier aber künftig in die Liste der beliebtesten Biere Deutschlands schaffen wird, darf bezweifelt werden.