Weil er nicht aussteigen wollte – Fahrgast attackiert Busfahrer mit Pfefferspray

In Bielefeld kam es an einer Bushaltestelle zu einem Angriff (Symbolbild).

In Bielefeld kam es zu einem unglaublichen Streit zwischen einem Busfahrer und einem Fahrgast. Als der Mann aussteigen sollte, eskalierte die Situation.

Vorfall in Bus in Bielefeld

Mann will nicht aussteigen

Fahrer attackiert

Bielefeld – Am vergangenen Dienstag kam es an der Bushaltestelle "Heideblümchen" zu einem kuriosen Angriff. Als der Bus gegen 16.30 an der Endhaltestelle stoppte, mussten alle Gäste den Bus verlassen. Ein 71-jähriger Mann weigerte sich jedoch rigoros, wie owl24.de* berichtet.

Nach mehrfacher Aufforderung durch den Fahrer (40) ging der Mann schimpfend zum Ausgang des Busses. Da er aber nicht nach Hause laufen wollte, forderte er den Fahrer auf, ihn heimzufahren. Dieser weigerte sich jedoch. Daraufhin holte der renitente Mann Pfefferspray heraus und sprühte es dem Busfahrer direkt ins Gesicht.

Aggressiver Fahrgast aus Bielefeld verhaftet

Trotz des Angriffes gelang es dem Busfahrer, die Polizei zu alarmieren und den 71-Jährigen bis zu deren Eintreffen festzuhalten. Als die Bielefelder Beamten eintrafen, sagte der Angreifer aus, er sei sauer darüber gewesen, dass er in den falschen Bus eingestiegen war und seinem Ärger auf diese Weise Luft gemacht habe. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

