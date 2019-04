SUV fährt über Gehweg: 13-Jähriger stürzt vom Skateboard – und niemand hilft

In Bielefeld stürzte ein Junge von seinem Skateboard, weil ein SUV über den Gehweg fuhr (Symbolbild).

Im westfälischen Bielefeld wird der Fahrer eines weißen SUV gesucht. Er fuhr über einen Gehweg, auf dem ein Junge Skateboard fuhr und dann stürzte. Dem 13-Jährigen kam niemand zu Hilfe.

Bielefeld – Am Montag rollte ein 13-jähriger Junge auf seinem Skateboard die Jöllenbecker Straße in Bielefeld entlang. Er fuhr stadtauswärts auf der linken Seite. Etwa in der Höhe der Pestalozzistraße musste er einem Gullydeckel ausweichen. Zeitgleich fuhr plötzlich ein SUV auf den Gehweg, wie owl24.de* berichtet.

Fahrerflucht in Bielefeld: Niemand hilft nach Unfall

Der SUV mit Bielefelder Kennzeichen zwang den Jungen dazu, von seinem Skateboard zu springen, um einen Zusammenprall zu vermeiden. Dadurch stürzte der 13-Jährige und verletzte sich. Das Skateboard wurde, vermutlich durch den PKW, zerbrochen. Der SUV fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Jedoch hielt auch kein anderer Wagen an, um zu helfen.

Nach Unfall: Polizei sucht Bielefelder SUV

Nun hofft die Polizei Bielefeld auf Hinweise von Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall oder dem Fahrzeug machen?

moderner SUV

weiß

großes, rundes Emblem an der Front

Vermutlich Bielefelder Kennzeichen

Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 0521/54 50 entgegen.

An dieser Kreuzung in Bielefeld kam es zu dem Zwischenfall.

Ein Schüler der Polizei in Bielefeld wurde entlassen. Der Grund ist, dass der junge Mann Verbindungen zur Salafisten-Szene hatte.

