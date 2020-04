"Haus des Geldes"-Look: Männer in roten Anzügen mit Waffen drehen Video - prompt bekommen sie eine Anzeige

Die Polizei fand die Idee ganz und gar nicht gut: Vier Männer in Bielefeld in NRW haben in roten Overalls und mit Softair-Waffen ein Video für einen Shisha-Shop drehen wollen - wohl in Anlehnung an die Netflix-Serie "Haus des Geldes".

© picture alliance/dpa/Rolf Vennenbernd/Symbolfoto