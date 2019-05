Leiche in Bielefelder Hotel entdeckt: Obduktion soll Umstände klären

Mord oder Suizid?

In einem Hotel in Bielefeld wurde am Samstag eine Leiche entdeckt. Der Tote starb durch einen Kopfschuss. Ob es sich um Mord oder Suizid handelt, soll nun die Obduktion ergeben.