Bewusstlos geprügelt: Schläger attackiert Mann am helllichten Tag

Im westfälischen Bielefeld kam es am Mittwoch zu einer brutalen Attacke. Ein Unbekannter prügelte scheinbar grundlos auf einen Mann ein, bis dieser bewusstlos war.

Bielefeld – Was steckt hinter dieser brutalen Attacke? Am Mittwoch stand eine junge Frau (21) an einer Bushaltestelle am Kesselbrink in Bielefeld. Unweit von ihr stand ein Mann (49). Plötzlich beobachtete die Frau, wie ein Unbekannter auf den Mann zuging und ihm mit der Faust gegen den Kopf schlug, wie owl24.de* berichtet.

Attacke in Bielefeld: Opfer geht zu Boden – Täter lässt nicht ab

Der Täter kam aus Richtung der Friedrich-Ebert-Straße und schlug ohne Vorwarnung oder erkennbaren Grund zu. Sein Opfer ging direkt nach dem ersten Schlag zu Boden. Doch der Angreifer hörte nicht auf und prügelte weiter auf den 49-jährigen Bielefelder ein. Die Zeugin verständigte sofort den Notruf. Der Täter, der einen blauen Pullover trug, konnte kurz darauf fliehen.

Nach Prügel-Attacke: Bielefelder bewusstlos

Als die Rettungskräfte und die Polizei Bielefeld am Ort des Geschehens eintrafen, war das Opfer bewusstlos. Der Mann wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Er erlitt mehrere Blutergüsse sowie einen Beinbruch. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder der Situation geben können, sich unter der Nummer 0521/54 50 zu melden.

+ Die brutale Attacke geschah am Kesselbrink in Bielefeld. © Google Maps (Screenshot)

